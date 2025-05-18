«Она подает нам сигналы»: музыкальный критик — о новых песнях Пугачевой

Певица Алла Пугачева своими выпущенными песнями посылает россиянам знак, который пока что не до конца считан. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил музыкальный критик Гуру Кен (наст. имя Вадим Пономарев). За последние недели Пугачева порадовала публику не только песнями в преддверии 80-летия Великой Победы, но и также выпустила треки «Иван Иваныч» и «Ах, как хочется жить».
«Алла Пугачева, кажется, подает нам сигналы. Но мы не считываем их пока почему-то. А между тем, она открыто сигнализирует, что вовсе не оторвалась от российской жизни и российских ценностей, она почитает Великую Победу и наших ветеранов. Надо быть слепым, чтобы не увидеть посыла.
Алла Борисовна хочет вернуться, хочет быть со своим народом, чтобы ее воспринимали своей. Но и о разводе с мужем речи быть не может, ведь это против традиционных семейных ценностей России. Ну как это можно не увидеть? Не понять?» — задается вопросами критик.
Гуру Кен отметил важность выбор трека «Иван Иваныч». Эта 4K-версия песни 1985 года из фильма «Пришла и говорю». Там Пугачева, играющая главную роль, приходит в гости к ветерану Великой Отечественной войны, обвешанному иконостасом медалей и орденов, за домашний стол в окружении родственников и друзей и поет:
«Отец мой, как и ты, прошел через войну,
Иван Иваныч, Иван Иваныч!
Он больше жизни всей любил свою страну,
Иван Иваныч, Иван Иваныч!»
Критик убежден, что в этом и кроется посыл звезды, которая говорит, что не отрекается от страны.
«Мне кажется, что эти ее сигналы к снижению градуса подозрительности и к мирной жизни вполне соответствуют тому, что стоило бы ждать от великой певицы. Она предельно искренна. Она — не враг. Она жирнющая часть нашей культурной истории вообще, и разумнее услышать и понять ее посылы, и использовать ее на благо своей страны, а не на благо наших врагов», — резюмировал Гуру Кен.
Алла Пугачева три года живет то в Израиле, то на Кипре. Летом они с семьей перебираются в Латвию — там прохладный климат больше подходит здоровью певицы.
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