18 мая 2025

Суд в Екатеринбурге закрыл ресторан после жалоб на отравления

В Екатеринбурге суд приостановил работу ресторана «Мидийное место»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Корнер «Малатан» в торговом центре «Пассаж». Екатеринбург , мидии, морепродукты, еда
О массовых отравлениях стало известно 8 мая Фото:

Ленинский районный суд Екатеринбурга закрыл ресторан «Мидийное место» (ТЦ «Гринвич») после жалоб на отравление. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Выслушав доводы стороны, суд приходит к решению временно приостановить деятельность заведения на 30 суток», — озвучил судья.

О массовых отравлениях после посещения заведения стало известно 8 мая. Минимум семь человек сообщили, что отравились, поев устрицы в начале мая. После этого в ресторане прошла проверка Роспотребнадзора. После проведенных анализов были выявлены: недостаточная разработка документов ХАССП, ненадлежащая уборка подсобных помещений, маркировка инвентаря и нарушение товарного соседства овощей с другими продуктами.

Также исследования показали, что устрицы в одной из партий были ненадлежащего качества. Поставщика уже сменили, пострадавшим выплатили компенсацию, а все замечания Роспотребнадзора исправили.

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Ленинский районный суд Екатеринбурга закрыл ресторан «Мидийное место» (ТЦ «Гринвич») после жалоб на отравление. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Выслушав доводы стороны, суд приходит к решению временно приостановить деятельность заведения на 30 суток», — озвучил судья. О массовых отравлениях после посещения заведения стало известно 8 мая. Минимум семь человек сообщили, что отравились, поев устрицы в начале мая. После этого в ресторане прошла проверка Роспотребнадзора. После проведенных анализов были выявлены: недостаточная разработка документов ХАССП, ненадлежащая уборка подсобных помещений, маркировка инвентаря и нарушение товарного соседства овощей с другими продуктами. Также исследования показали, что устрицы в одной из партий были ненадлежащего качества. Поставщика уже сменили, пострадавшим выплатили компенсацию, а все замечания Роспотребнадзора исправили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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