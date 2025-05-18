Суд в Екатеринбурге закрыл ресторан после жалоб на отравления

В Екатеринбурге суд приостановил работу ресторана «Мидийное место»

19 мая 2025 в 11:29 Размер текста - 17 +

О массовых отравлениях стало известно 8 мая Фото: Илья Московец © URA.RU Ленинский районный суд Екатеринбурга закрыл ресторан «Мидийное место» (ТЦ «Гринвич») после жалоб на отравление. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Выслушав доводы стороны, суд приходит к решению временно приостановить деятельность заведения на 30 суток», — озвучил судья. О массовых отравлениях после посещения заведения стало известно 8 мая. Минимум семь человек сообщили, что отравились, поев устрицы в начале мая. После этого в ресторане прошла проверка Роспотребнадзора. После проведенных анализов были выявлены: недостаточная разработка документов ХАССП, ненадлежащая уборка подсобных помещений, маркировка инвентаря и нарушение товарного соседства овощей с другими продуктами. Также исследования показали, что устрицы в одной из партий были ненадлежащего качества. Поставщика уже сменили, пострадавшим выплатили компенсацию, а все замечания Роспотребнадзора исправили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Екатеринбурга закрыл ресторан «Мидийное место» (ТЦ «Гринвич») после жалоб на отравление. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Выслушав доводы стороны, суд приходит к решению временно приостановить деятельность заведения на 30 суток», — озвучил судья. О массовых отравлениях после посещения заведения стало известно 8 мая. Минимум семь человек сообщили, что отравились, поев устрицы в начале мая. После этого в ресторане прошла проверка Роспотребнадзора. После проведенных анализов были выявлены: недостаточная разработка документов ХАССП, ненадлежащая уборка подсобных помещений, маркировка инвентаря и нарушение товарного соседства овощей с другими продуктами. Также исследования показали, что устрицы в одной из партий были ненадлежащего качества. Поставщика уже сменили, пострадавшим выплатили компенсацию, а все замечания Роспотребнадзора исправили.