Суд в Екатеринбурге закрыл ресторан после жалоб на отравления

Ленинский районный суд Екатеринбурга закрыл ресторан «Мидийное место» (ТЦ «Гринвич») после жалоб на отравление. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Выслушав доводы стороны, суд приходит к решению временно приостановить деятельность заведения на 30 суток», — озвучил судья.
О массовых отравлениях после посещения заведения стало известно 8 мая. Минимум семь человек сообщили, что отравились, поев устрицы в начале мая. После этого в ресторане прошла проверка Роспотребнадзора. После проведенных анализов были выявлены: недостаточная разработка документов ХАССП, ненадлежащая уборка подсобных помещений, маркировка инвентаря и нарушение товарного соседства овощей с другими продуктами.
Также исследования показали, что устрицы в одной из партий были ненадлежащего качества. Поставщика уже сменили, пострадавшим выплатили компенсацию, а все замечания Роспотребнадзора исправили.
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