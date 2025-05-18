18 мая 2025

Стало известно, какие нарушения нашли в ресторане, где массово отравились екатеринбуржцы

Ресторан «Мидийное место» закрыли после четырех нарушений
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство признало допущенные ошибки
Руководство признало допущенные ошибки Фото:

После массового отравления в работе екатеринбургского ресторана «Мидийное место» нашли четыре нарушения. URA.RU их перечислил адвокат Георгий Краснов (представляет интересы заведения).

«Роспотребнадзор говорит о четырех нарушениях. Недостаточная разработка документов ХАССП, уборка подсобных помещений, маркировка инвентаря и нарушение товарного соседства овощей с другими продуктами», — сказал Краснов.

Кроме того, лабораторные исследования показали, что устрицы в одной из партий были ненадлежащего качества. После этого ресторан заменил поставщика.

«Позиция руководства кафе — оно признает допущенные ошибки и приносит извинения своим посетителям. По всем известным нам обращениям, связанным с недомоганием, гостям принесены извинения и компенсированы доставленные неудобства. Будет сделано все, чтобы подобное больше не повторилось. Замечания Роспотребнадзора устранены», — заключил Краснов.

О массовых отравлениях после посещения заведения стало известно 8 мая. Минимум семь человек сообщили, что отравились, поев устрицы в начале мая. После этого в ресторане прошла проверка Роспотребнадзора. 10 мая представители «Мидийного места» заявили о временном закрытии.

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После массового отравления в работе екатеринбургского ресторана «Мидийное место» нашли четыре нарушения. URA.RU их перечислил адвокат Георгий Краснов (представляет интересы заведения). «Роспотребнадзор говорит о четырех нарушениях. Недостаточная разработка документов ХАССП, уборка подсобных помещений, маркировка инвентаря и нарушение товарного соседства овощей с другими продуктами», — сказал Краснов. Кроме того, лабораторные исследования показали, что устрицы в одной из партий были ненадлежащего качества. После этого ресторан заменил поставщика. «Позиция руководства кафе — оно признает допущенные ошибки и приносит извинения своим посетителям. По всем известным нам обращениям, связанным с недомоганием, гостям принесены извинения и компенсированы доставленные неудобства. Будет сделано все, чтобы подобное больше не повторилось. Замечания Роспотребнадзора устранены», — заключил Краснов. О массовых отравлениях после посещения заведения стало известно 8 мая. Минимум семь человек сообщили, что отравились, поев устрицы в начале мая. После этого в ресторане прошла проверка Роспотребнадзора. 10 мая представители «Мидийного места» заявили о временном закрытии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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