Стало известно, какие нарушения нашли в ресторане, где массово отравились екатеринбуржцы

После массового отравления в работе екатеринбургского ресторана «Мидийное место» нашли четыре нарушения. URA.RU их перечислил адвокат Георгий Краснов (представляет интересы заведения).
«Роспотребнадзор говорит о четырех нарушениях. Недостаточная разработка документов ХАССП, уборка подсобных помещений, маркировка инвентаря и нарушение товарного соседства овощей с другими продуктами», — сказал Краснов.
Кроме того, лабораторные исследования показали, что устрицы в одной из партий были ненадлежащего качества. После этого ресторан заменил поставщика.
«Позиция руководства кафе — оно признает допущенные ошибки и приносит извинения своим посетителям. По всем известным нам обращениям, связанным с недомоганием, гостям принесены извинения и компенсированы доставленные неудобства. Будет сделано все, чтобы подобное больше не повторилось. Замечания Роспотребнадзора устранены», — заключил Краснов.
О массовых отравлениях после посещения заведения стало известно 8 мая. Минимум семь человек сообщили, что отравились, поев устрицы в начале мая. После этого в ресторане прошла проверка Роспотребнадзора. 10 мая представители «Мидийного места» заявили о временном закрытии.
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