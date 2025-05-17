17 мая 2025

В тюменском селе пожар унес жизнь человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Причины пожара устанавливаются
Причины пожара устанавливаются Фото:

В селе Межинском (Тюменская область) при пожаре в жилом доме 18 мая погиб человек. Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС.

Дом полностью поврежден огнем
Дом полностью поврежден огнем
Фото:

«Около двух часов дня поступило сообщение о пожаре жилого дома на улице Ленина в селе Менжинском Сладковского района. Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — говорится в сообщении.

Дом полностью поврежден огнем. К тушению привлекались пять сотрудников МЧС и две единицы техники. В настоящее время устанавливается причина возгорания. Специалисты продолжают работу на месте происшествия, проводится проверка обстоятельств случившегося.

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В селе Межинском (Тюменская область) при пожаре в жилом доме 18 мая погиб человек. Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС. «Около двух часов дня поступило сообщение о пожаре жилого дома на улице Ленина в селе Менжинском Сладковского района. Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — говорится в сообщении. Дом полностью поврежден огнем. К тушению привлекались пять сотрудников МЧС и две единицы техники. В настоящее время устанавливается причина возгорания. Специалисты продолжают работу на месте происшествия, проводится проверка обстоятельств случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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