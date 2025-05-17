В селе Межинском (Тюменская область) при пожаре в жилом доме 18 мая погиб человек. Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС.
«Около двух часов дня поступило сообщение о пожаре жилого дома на улице Ленина в селе Менжинском Сладковского района. Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — говорится в сообщении.
Дом полностью поврежден огнем. К тушению привлекались пять сотрудников МЧС и две единицы техники. В настоящее время устанавливается причина возгорания. Специалисты продолжают работу на месте происшествия, проводится проверка обстоятельств случившегося.
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