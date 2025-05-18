18 мая 2025

Названы первые результаты экзитполов по выборам президента Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дэн лидирует во втором туре выборов президента Румынии
© Служба новостей «URA.RU»
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Появились первые результаты выборов в Румынии
Появились первые результаты выборов в Румынии Фото:

Мэр Бухареста Никушор Дэн лидирует во втором туре президентских выборов в Румынии, набирая 54,9% голосов. Об этом свидетельствуют первые результаты экзитпола, проведенного на выходе с избирательных участков. Его оппонент, представитель оппозиции Джордже Симион, получает 45,1% голосов избирателей.

«Согласно первым результатам опросов на выходе с участков, Никушор Дэн получает 54,9% голосов. А Джордже Симион — 45,1%», — приводит данные РИА Новости.

В первом туре президентских выборов в Румынии Джордже Симион получил 40,96% голосов и занял первое место, а Никушор Дэн набрал 20,99% и вышел во второй тур. Выборы проходят повторно после отмены предыдущих из-за скандала с финансированием и предполагаемым вмешательством. Второй тур назначен на 18 мая, в нем соревнуются Симион и Дэн.

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Мэр Бухареста Никушор Дэн лидирует во втором туре президентских выборов в Румынии, набирая 54,9% голосов. Об этом свидетельствуют первые результаты экзитпола, проведенного на выходе с избирательных участков. Его оппонент, представитель оппозиции Джордже Симион, получает 45,1% голосов избирателей. «Согласно первым результатам опросов на выходе с участков, Никушор Дэн получает 54,9% голосов. А Джордже Симион — 45,1%», — приводит данные РИА Новости. В первом туре президентских выборов в Румынии Джордже Симион получил 40,96% голосов и занял первое место, а Никушор Дэн набрал 20,99% и вышел во второй тур. Выборы проходят повторно после отмены предыдущих из-за скандала с финансированием и предполагаемым вмешательством. Второй тур назначен на 18 мая, в нем соревнуются Симион и Дэн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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