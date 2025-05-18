18 мая 2025
17 мая 2025

Наркоплантация в гараже: суд вынес жесткий приговор жителю Перми. Видео

Пермяк получил 6 лет строгого режима за попытку сбыта килограмма конопли
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд вынес приговор пермяку за попытку сбыта килограмма конопли
Суд вынес приговор пермяку за попытку сбыта килограмма конопли Фото:

Суд в Краснокамске (Пермский край) вынес приговор пермяку, устроившему наркоферму в гараже — шесть лет строгого режима и штраф за попытку сбыта более одного килограмма конопли. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД в своем telegram-канале. 

«В Пермском крае вынесен приговор 33-летнему жителю Перми, признанному виновным в покушении на сбыт более 1 килограмма конопли. Краснокамский городской суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — рассказали в МВД.

В ведомстве уточнили, что задержание произошло летом 2024 года в ходе проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2024», направленной на противодействие распространению наркотических средств растительного происхождения. Во время обследования гаража подозреваемого обнаружены специальные устройства и приспособления для культивирования, а также высушенные кусты конопли. Всего изъято более одного килограмма наркосодержащего растения.

По данным следствия, мужчина приобрел гараж в Краснокамске два года назад и первоначально планировал его отремонтировать и продать, однако затем решил использовать помещение для выращивания конопли. Он самостоятельно нашел инструкцию по созданию лаборатории в даркнете, приобрел необходимое оборудование и семена через интернет-сайты. 

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми полицейские задержали 20-летних студентов. Парни бросили учебу ради торговли наркотиками.

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Суд в Краснокамске (Пермский край) вынес приговор пермяку, устроившему наркоферму в гараже — шесть лет строгого режима и штраф за попытку сбыта более одного килограмма конопли. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД в своем telegram-канале.  «В Пермском крае вынесен приговор 33-летнему жителю Перми, признанному виновным в покушении на сбыт более 1 килограмма конопли. Краснокамский городской суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — рассказали в МВД. В ведомстве уточнили, что задержание произошло летом 2024 года в ходе проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2024», направленной на противодействие распространению наркотических средств растительного происхождения. Во время обследования гаража подозреваемого обнаружены специальные устройства и приспособления для культивирования, а также высушенные кусты конопли. Всего изъято более одного килограмма наркосодержащего растения. По данным следствия, мужчина приобрел гараж в Краснокамске два года назад и первоначально планировал его отремонтировать и продать, однако затем решил использовать помещение для выращивания конопли. Он самостоятельно нашел инструкцию по созданию лаборатории в даркнете, приобрел необходимое оборудование и семена через интернет-сайты.  Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми полицейские задержали 20-летних студентов. Парни бросили учебу ради торговли наркотиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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