Суд в Краснокамске (Пермский край) вынес приговор пермяку, устроившему наркоферму в гараже — шесть лет строгого режима и штраф за попытку сбыта более одного килограмма конопли. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД в своем telegram-канале.
«В Пермском крае вынесен приговор 33-летнему жителю Перми, признанному виновным в покушении на сбыт более 1 килограмма конопли. Краснокамский городской суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — рассказали в МВД.
В ведомстве уточнили, что задержание произошло летом 2024 года в ходе проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2024», направленной на противодействие распространению наркотических средств растительного происхождения. Во время обследования гаража подозреваемого обнаружены специальные устройства и приспособления для культивирования, а также высушенные кусты конопли. Всего изъято более одного килограмма наркосодержащего растения.
По данным следствия, мужчина приобрел гараж в Краснокамске два года назад и первоначально планировал его отремонтировать и продать, однако затем решил использовать помещение для выращивания конопли. Он самостоятельно нашел инструкцию по созданию лаборатории в даркнете, приобрел необходимое оборудование и семена через интернет-сайты.
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