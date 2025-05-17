В доме многодетной семьи из Варгашинского округа (Курганская область) произошел пожар. Благодаря вовремя сработавшему извещателю, мать и восемь детей спаслись из огня. Об этом рассказали в МЧС России.
«В селе Мостовское ночью загорелся жилой дом. На дым среагировали три пожарных извещателя. Услышав их пронзительный сигнал, из жилья эвакуировалась мать и восемь детей. Двух самых младших женщина вынесла на руках. Никто не пострадал», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пожар возник из-за неисправности электрооборудования. Огонь тушили семь пожарных и три единицы техники, отметили в МЧС.
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