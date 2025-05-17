17 мая 2025

Пожарные извещатели спасли курганскую семью, где жили восемь детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом потушили
Дом потушили Фото:

В доме многодетной семьи из Варгашинского округа (Курганская область) произошел пожар. Благодаря вовремя сработавшему извещателю, мать и восемь детей спаслись из огня. Об этом рассказали в МЧС России.

«В селе Мостовское ночью загорелся жилой дом. На дым среагировали три пожарных извещателя. Услышав их пронзительный сигнал, из жилья эвакуировалась мать и восемь детей. Двух самых младших женщина вынесла на руках. Никто не пострадал», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пожар возник из-за неисправности электрооборудования. Огонь тушили семь пожарных и три единицы техники, отметили в МЧС. 

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В доме многодетной семьи из Варгашинского округа (Курганская область) произошел пожар. Благодаря вовремя сработавшему извещателю, мать и восемь детей спаслись из огня. Об этом рассказали в МЧС России. «В селе Мостовское ночью загорелся жилой дом. На дым среагировали три пожарных извещателя. Услышав их пронзительный сигнал, из жилья эвакуировалась мать и восемь детей. Двух самых младших женщина вынесла на руках. Никто не пострадал», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что пожар возник из-за неисправности электрооборудования. Огонь тушили семь пожарных и три единицы техники, отметили в МЧС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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