18 мая 2025

В США назвали главный страх Зеленского

Washington Post: Киве опасается, что Путин и Трамп могут договориться об Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин и Трамп могут решить судьбу Украины без Зеленского
Путин и Трамп могут решить судьбу Украины без Зеленского Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда опасаются, что глава России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут договориться о будущем Украины без ее участия, поставив Киев перед фактом. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Зеленский и его помощники хотят убедиться, что Путин и Трамп не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять», — отмечается в публикации. По данным издания, эти опасения обострились на фоне готовящейся телефонной беседы между Трампом и Путиным.

Ранее сообщалось, что Зеленский уже выражал опасения по поводу возможного отказа США от посредничества в переговорах с Россией и ограниченной поддержки со стороны европейских партнеров. После переговоров между Россией и Украиной 16 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о планах Трампа обсудить итоги этих встреч с российским руководством, а сам Трамп подчеркивал важность диалога с Путиным для урегулирования ситуации вокруг Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда опасаются, что глава России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут договориться о будущем Украины без ее участия, поставив Киев перед фактом. Об этом сообщает газета Washington Post. «Зеленский и его помощники хотят убедиться, что Путин и Трамп не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять», — отмечается в публикации. По данным издания, эти опасения обострились на фоне готовящейся телефонной беседы между Трампом и Путиным. Ранее сообщалось, что Зеленский уже выражал опасения по поводу возможного отказа США от посредничества в переговорах с Россией и ограниченной поддержки со стороны европейских партнеров. После переговоров между Россией и Украиной 16 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о планах Трампа обсудить итоги этих встреч с российским руководством, а сам Трамп подчеркивал важность диалога с Путиным для урегулирования ситуации вокруг Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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