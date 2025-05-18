В Каменске-Уральском во время выступления группы каскадеров один из них получил травму при исполнении опасного трюка — он на ходу упал с крыши автомобиля. Об этом сообщили очевидцы, присутствовавшие на мероприятии.
«Он с трудом смог подняться и отойти на газон. После этот трюк был исключен из программы выступления», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Инцидент №1 Каменск-Уральский».
Отмечается, что несколько лет назад аналогичный трюк уже заканчивался серьезной травмой для другого участника коллектива. Из-за этого пострадавший был вынужден прекратить гастрольную деятельность.
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