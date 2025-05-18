18 мая 2025
17 мая 2025

На Урале каскадер на ходу упал с машины во время трюка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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После падения трюк ислючили из шоу-программы
После падения трюк ислючили из шоу-программы Фото:

В Каменске-Уральском во время выступления группы каскадеров один из них получил травму при исполнении опасного трюка — он на ходу упал с крыши автомобиля. Об этом сообщили очевидцы, присутствовавшие на мероприятии.

«Он с трудом смог подняться и отойти на газон. После этот трюк был исключен из программы выступления», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Инцидент №1 Каменск-Уральский».

Отмечается, что несколько лет назад аналогичный трюк уже заканчивался серьезной травмой для другого участника коллектива. Из-за этого пострадавший был вынужден прекратить гастрольную деятельность.

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В Каменске-Уральском во время выступления группы каскадеров один из них получил травму при исполнении опасного трюка — он на ходу упал с крыши автомобиля. Об этом сообщили очевидцы, присутствовавшие на мероприятии. «Он с трудом смог подняться и отойти на газон. После этот трюк был исключен из программы выступления», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Инцидент №1 Каменск-Уральский». Отмечается, что несколько лет назад аналогичный трюк уже заканчивался серьезной травмой для другого участника коллектива. Из-за этого пострадавший был вынужден прекратить гастрольную деятельность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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