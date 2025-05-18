В Тюмени на улице Одесской 18 мая загорелась квартира в пятиэтажном доме. Сотрудники регионального Управления МЧС сообщили о спасении пятерых человек и троих пострадавших.
«Сегодня около семи часов вечера поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на улице Одесской, 20 в городе Тюмени. Предварительно есть трое пострадавших. 25 жильцов были эвакуированы, спасено пять человек, из них трое детей», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Там добавили, что открытое горение ликвидировано на площади 15 квадратных метров. На место вызова привлекались 15 единиц техники и 48 человек личного состава.
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