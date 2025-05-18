18 мая 2025
17 мая 2025

В Тюмени сгорела квартира, спасено пять человек, есть пострадавшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из здания эвакуировано 25 человек
Из здания эвакуировано 25 человек Фото:

В Тюмени на улице Одесской 18 мая загорелась квартира в пятиэтажном доме. Сотрудники регионального Управления МЧС сообщили о спасении пятерых человек и троих пострадавших.

«Сегодня около семи часов вечера поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на улице Одесской, 20 в городе Тюмени. Предварительно есть трое пострадавших. 25 жильцов были эвакуированы, спасено пять человек, из них трое детей», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Там добавили, что открытое горение ликвидировано на площади 15 квадратных метров. На место вызова привлекались 15 единиц техники и 48 человек личного состава.

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В Тюмени на улице Одесской 18 мая загорелась квартира в пятиэтажном доме. Сотрудники регионального Управления МЧС сообщили о спасении пятерых человек и троих пострадавших. «Сегодня около семи часов вечера поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на улице Одесской, 20 в городе Тюмени. Предварительно есть трое пострадавших. 25 жильцов были эвакуированы, спасено пять человек, из них трое детей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Там добавили, что открытое горение ликвидировано на площади 15 квадратных метров. На место вызова привлекались 15 единиц техники и 48 человек личного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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