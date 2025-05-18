NYT: у Байдена диагностировали агрессивную форму рака

У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Об этом сообщили американские СМИ.
«Диагноз был поставлен после того, как врачи обнаружили „небольшой узелок“ на простате Байдена, который требовал дальнейшего обследования. Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально-чувствителен, что позволяет эффективно его лечить», — написала газета The New York Times.
Подробности состояния здоровья Байдена и выбранный метод лечения пока не раскрываются. Политик и его семья рассматривают различные варианты вместе со своими врачами.
Как сообщало URA.RU ранее, Джо Байден во время интервью со специальным прокурором Робертом Хером не смог вспомнить дату смерти своего сына, а также затруднялся с ответами на другие вопросы, связанные с его пребыванием на посту вице-президента. А на вопрос о секретных документах бывший лидер США неожиданно начал рассказывать о своей поездке в Монголию.
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