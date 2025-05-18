В Пермском крае пожар уничтожил два дома, пострадали ребенок и взрослый

В результате пожара в Нытве (Пермский край) пострадали два человека, включая ребенка. Инцидент произошел вечером 17 мая на улице Урицкого, где загорелись дачный и частный дома. Об этом сообщает региональное управление МЧС в telegram-канале.
«17 мая в 19:27 поступило сообщение о пожаре в Нытве. На борьбу с ним выехали 22 огнеборца с четырьмя единицами техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение дачного и частного домов. Шестерым жильцам удалось самостоятельно покинуть горящие здания до прибытия экстренных служб, одного ребенка, спасатели вывели из опасной зоны», — рассказали в ведомстве.
Открытое горение удалось локализовать к 19:49, а полностью ликвидировать — к 20:07. Погибших нет, но два человека, в том числе ребенок, получили травмы. Причины возгорания устанавливаются.
За прошедшие сутки в Пермском крае произошло 22 пожара, в том числе и в Нытве, где пострадали взрослый и ребенок. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в целом погибших на пожарах не было, однако есть травмированные. Ранее URA.RU сообщало, что в Березниках при пожаре местных жителей спасли с помощью специальных устройств.
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