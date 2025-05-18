18 мая 2025
17 мая 2025

В Пермском крае пожар уничтожил два дома, пострадали ребенок и взрослый

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные потушили горящие частный и дачный дома
Пожарные потушили горящие частный и дачный дома Фото:

В результате пожара в Нытве (Пермский край) пострадали два человека, включая ребенка. Инцидент произошел вечером 17 мая на улице Урицкого, где загорелись дачный и частный дома. Об этом сообщает региональное управление МЧС в telegram-канале.

«17 мая в 19:27 поступило сообщение о пожаре в Нытве. На борьбу с ним выехали 22 огнеборца с четырьмя единицами техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение дачного и частного домов. Шестерым жильцам удалось самостоятельно покинуть горящие здания до прибытия экстренных служб, одного ребенка, спасатели вывели из опасной зоны», — рассказали в ведомстве.

Открытое горение удалось локализовать к 19:49, а полностью ликвидировать — к 20:07. Погибших нет, но два человека, в том числе ребенок, получили травмы. Причины возгорания устанавливаются.

За прошедшие сутки в Пермском крае произошло 22 пожара, в том числе и в Нытве, где пострадали взрослый и ребенок. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в целом погибших на пожарах не было, однако есть травмированные. Ранее URA.RU сообщало, что в Березниках при пожаре местных жителей спасли с помощью специальных устройств.

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В результате пожара в Нытве (Пермский край) пострадали два человека, включая ребенка. Инцидент произошел вечером 17 мая на улице Урицкого, где загорелись дачный и частный дома. Об этом сообщает региональное управление МЧС в telegram-канале. «17 мая в 19:27 поступило сообщение о пожаре в Нытве. На борьбу с ним выехали 22 огнеборца с четырьмя единицами техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение дачного и частного домов. Шестерым жильцам удалось самостоятельно покинуть горящие здания до прибытия экстренных служб, одного ребенка, спасатели вывели из опасной зоны», — рассказали в ведомстве. Открытое горение удалось локализовать к 19:49, а полностью ликвидировать — к 20:07. Погибших нет, но два человека, в том числе ребенок, получили травмы. Причины возгорания устанавливаются. За прошедшие сутки в Пермском крае произошло 22 пожара, в том числе и в Нытве, где пострадали взрослый и ребенок. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в целом погибших на пожарах не было, однако есть травмированные. Ранее URA.RU сообщало, что в Березниках при пожаре местных жителей спасли с помощью специальных устройств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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