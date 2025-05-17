МЧС: за последние сутки в Прикамье произошло более 20 пожаров

За прошедшие сутки на территории Прикамья произошло 22 пожара. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«За сутки (17 мая 2025 года) в Пермском крае ликвидировали 22 пожара. Из них девять произошли в Перми, два — в Березниковском и Пермском округах, по одному — в Чайковском, Кунгурском, Краснокамском, Нытвенском, Сивинском, Ильинском, Лысьвенском, Губахинском и Добрянском», — передают спасатели.
Погибших на пожарах нет. Но есть травмированные.
Так в Нытве во время возгорания в частном доме пострадали взрослый и ребенок. До прибытия пожарных подразделений из опасной зоны самостоятельно эвакуировались шесть человек. Ранее URA.RU писало о пожаре в Березниках, где местных жителей спасли при помощи специальных устройств.
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