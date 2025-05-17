17 мая 2025

МЧС: за последние сутки в Прикамье произошло более 20 пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибших во время ЧП не было
Погибших во время ЧП не было Фото:

За прошедшие сутки на территории Прикамья произошло 22 пожара. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«За сутки (17 мая 2025 года) в Пермском крае ликвидировали 22 пожара. Из них девять произошли в Перми, два — в Березниковском и Пермском округах, по одному — в Чайковском, Кунгурском, Краснокамском, Нытвенском, Сивинском, Ильинском, Лысьвенском, Губахинском и Добрянском», — передают спасатели.

Погибших на пожарах нет. Но есть травмированные.

Так в Нытве во время возгорания в частном доме пострадали взрослый и ребенок. До прибытия пожарных подразделений из опасной зоны самостоятельно эвакуировались шесть человек. Ранее URA.RU писало о пожаре в Березниках, где местных жителей спасли при помощи специальных устройств.

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За прошедшие сутки на территории Прикамья произошло 22 пожара. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «За сутки (17 мая 2025 года) в Пермском крае ликвидировали 22 пожара. Из них девять произошли в Перми, два — в Березниковском и Пермском округах, по одному — в Чайковском, Кунгурском, Краснокамском, Нытвенском, Сивинском, Ильинском, Лысьвенском, Губахинском и Добрянском», — передают спасатели. Погибших на пожарах нет. Но есть травмированные. Так в Нытве во время возгорания в частном доме пострадали взрослый и ребенок. До прибытия пожарных подразделений из опасной зоны самостоятельно эвакуировались шесть человек. Ранее URA.RU писало о пожаре в Березниках, где местных жителей спасли при помощи специальных устройств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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