Индия и ЕАЭС заключат крупное соглашение

Индия и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерены заключить соглашение о свободной торговле, чтобы значительно нарастить объемы двустороннего товарооборота. При этом республика увеличит закупки российской нефти и СПГ. Об этом сообщил посол Индии в России Винай Кумар.
«Обсуждается заключение соглашения о свободной торговле между Индией и ЕАЭС. Именно из-за роста двусторонней торговли за последние пять лет поставлена цель достичь объема в 100 миллиардов долларов к 2030 году. Мы будем продолжать способствовать дальнейшему импорту российской нефти на индийский рынок», — отметил Винай Кумар в интервью «Известиям».
По словам Кумара, российский СПГ импортируется в Индию последние пять лет. И хотя есть колебание цен, власти республики не видят причин, по которым он не должен оставаться в том же диапазоне или даже увеличиваться.
Как сообщало URA.RU ранее, Россия впервые за всю историю вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. По итогам десяти месяцев 2022-2023 финансового года товарооборот между Россией и Индией достигал рекордных 39,8 миллиарда долларов.
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