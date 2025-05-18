Со слов очевидцев, девушка погибла
В Ханты-Мансийске 17 мая из окна многоэтажного дома на улице светлой выпала девушка. Со слов очевидцев в соцсети, она погибла.
«На улице вчера Светлой из окна многоквартирного дома выпала девушка. По словам представителей экстренных служб, девушка погибла», — сообщается в telegram-канале «Подслушано в Ханты-Мансийске».
На месте происшествия работает полиция, медики. Выясняются подробности и причины трагедии. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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