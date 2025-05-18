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В Ханты-Мансийске из окна многоэтажки выпала девушка. Видео

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Со слов очевидцев, девушка погибла
Со слов очевидцев, девушка погибла Фото:

В Ханты-Мансийске 17 мая из окна многоэтажного дома на улице светлой выпала девушка. Со слов очевидцев в соцсети, она погибла.

«На улице вчера Светлой из окна многоквартирного дома выпала девушка. По словам представителей экстренных служб, девушка погибла», — сообщается в telegram-канале «Подслушано в Ханты-Мансийске».

На месте происшествия работает полиция, медики. Выясняются подробности и причины трагедии. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Ханты-Мансийске 17 мая из окна многоэтажного дома на улице светлой выпала девушка. Со слов очевидцев в соцсети, она погибла. «На улице вчера Светлой из окна многоквартирного дома выпала девушка. По словам представителей экстренных служб, девушка погибла», — сообщается в telegram-канале «Подслушано в Ханты-Мансийске». На месте происшествия работает полиция, медики. Выясняются подробности и причины трагедии. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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