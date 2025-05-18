В протестном свердловском городе сменили власть, оппозиция разгромлена

«Единая Россия» выиграла выборы в думу Ревды

19 мая 2025 в 07:23 Размер текста - 17 +

Оппозиция фактически отстранена от принятия решений в городе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Внеочередные выборы в думу Ревды — одного из самых политически нестабильных свердловских муниципалитетов — завершились сенсационно: «Единая Россия», потерявшая четыре года назад контроль над представительным органом, получила абсолютное большинство мандатов. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти, всю ночь следивший за подсчетом голосов. Такие же данные приводят местные журналисты. «У ЕР — 19 [мест в новой думе], еще одно досталось ЛДПР», — уточнил собеседник агентства. Официальные данные избирком опубликует позднее. По итогам выборов 2021 года у «Единой России» было 10 депутатов, шесть голосов имела КПРФ, четыре — «Справедливая Россия». Это позволяло оппозиции блокировать важные для власти решения — вроде внесения изменений в городской Устав — и торговаться с администрацией. Новый созыв должен был формироваться в 2026 году. Но в феврале 2025-го депутаты решили самораспуститься, причем с инициативой выступили представители ЕР. По данным URA.RU, промышленники, контролирующие муниципалитет через Среднеуральский медеплавильный завод, посчитали, что городу нужна более управляемая дума, где у ЕР не половина мандатов, а квалифицированное большинство (две трети). А ждать следующего года было опасно — ведь в это время все будут заняты выборами в заксо и Госдуму. И крупный бизнес убедил тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева согласовать досрочное проведение кампании с администрацией президента РФ (там ситуацией были озабочены ввиду ее нетривиальности). Для сменщика Куйвашева — Дениса Паслера (назначен в конце марта) — это первое значимое электоральное событие в регионе. Свою оценку он озвучит на утренних совещаниях в резиденции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Внеочередные выборы в думу Ревды — одного из самых политически нестабильных свердловских муниципалитетов — завершились сенсационно: «Единая Россия», потерявшая четыре года назад контроль над представительным органом, получила абсолютное большинство мандатов. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти, всю ночь следивший за подсчетом голосов. Такие же данные приводят местные журналисты. «У ЕР — 19 [мест в новой думе], еще одно досталось ЛДПР», — уточнил собеседник агентства. Официальные данные избирком опубликует позднее. По итогам выборов 2021 года у «Единой России» было 10 депутатов, шесть голосов имела КПРФ, четыре — «Справедливая Россия». Это позволяло оппозиции блокировать важные для власти решения — вроде внесения изменений в городской Устав — и торговаться с администрацией. Новый созыв должен был формироваться в 2026 году. Но в феврале 2025-го депутаты решили самораспуститься, причем с инициативой выступили представители ЕР. По данным URA.RU, промышленники, контролирующие муниципалитет через Среднеуральский медеплавильный завод, посчитали, что городу нужна более управляемая дума, где у ЕР не половина мандатов, а квалифицированное большинство (две трети). А ждать следующего года было опасно — ведь в это время все будут заняты выборами в заксо и Госдуму. И крупный бизнес убедил тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева согласовать досрочное проведение кампании с администрацией президента РФ (там ситуацией были озабочены ввиду ее нетривиальности). Для сменщика Куйвашева — Дениса Паслера (назначен в конце марта) — это первое значимое электоральное событие в регионе. Свою оценку он озвучит на утренних совещаниях в резиденции.