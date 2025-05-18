18 мая 2025

В протестном свердловском городе сменили власть, оппозиция разгромлена

«Единая Россия» выиграла выборы в думу Ревды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Портфель министра. Москва, портфель, портфели депутатов, портфель министра
Оппозиция фактически отстранена от принятия решений в городе Фото:

Внеочередные выборы в думу Ревды — одного из самых политически нестабильных свердловских муниципалитетов — завершились сенсационно: «Единая Россия», потерявшая четыре года назад контроль над представительным органом, получила абсолютное большинство мандатов. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти, всю ночь следивший за подсчетом голосов. Такие же данные приводят местные журналисты.

«У ЕР — 19 [мест в новой думе], еще одно досталось ЛДПР», — уточнил собеседник агентства. Официальные данные избирком опубликует позднее.

По итогам выборов 2021 года у «Единой России» было 10 депутатов, шесть голосов имела КПРФ, четыре — «Справедливая Россия». Это позволяло оппозиции блокировать важные для власти решения — вроде внесения изменений в городской Устав — и торговаться с администрацией.

Новый созыв должен был формироваться в 2026 году. Но в феврале 2025-го депутаты решили самораспуститься, причем с инициативой выступили представители ЕР. По данным URA.RU, промышленники, контролирующие муниципалитет через Среднеуральский медеплавильный завод, посчитали, что городу нужна более управляемая дума, где у ЕР не половина мандатов, а квалифицированное большинство (две трети). А ждать следующего года было опасно — ведь в это время все будут заняты выборами в заксо и Госдуму. И крупный бизнес убедил тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева согласовать досрочное проведение кампании с администрацией президента РФ (там ситуацией были озабочены ввиду ее нетривиальности).

Для сменщика Куйвашева — Дениса Паслера (назначен в конце марта) — это первое значимое электоральное событие в регионе. Свою оценку он озвучит на утренних совещаниях в резиденции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Внеочередные выборы в думу Ревды — одного из самых политически нестабильных свердловских муниципалитетов — завершились сенсационно: «Единая Россия», потерявшая четыре года назад контроль над представительным органом, получила абсолютное большинство мандатов. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти, всю ночь следивший за подсчетом голосов. Такие же данные приводят местные журналисты. «У ЕР — 19 [мест в новой думе], еще одно досталось ЛДПР», — уточнил собеседник агентства. Официальные данные избирком опубликует позднее. По итогам выборов 2021 года у «Единой России» было 10 депутатов, шесть голосов имела КПРФ, четыре — «Справедливая Россия». Это позволяло оппозиции блокировать важные для власти решения — вроде внесения изменений в городской Устав — и торговаться с администрацией. Новый созыв должен был формироваться в 2026 году. Но в феврале 2025-го депутаты решили самораспуститься, причем с инициативой выступили представители ЕР. По данным URA.RU, промышленники, контролирующие муниципалитет через Среднеуральский медеплавильный завод, посчитали, что городу нужна более управляемая дума, где у ЕР не половина мандатов, а квалифицированное большинство (две трети). А ждать следующего года было опасно — ведь в это время все будут заняты выборами в заксо и Госдуму. И крупный бизнес убедил тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева согласовать досрочное проведение кампании с администрацией президента РФ (там ситуацией были озабочены ввиду ее нетривиальности). Для сменщика Куйвашева — Дениса Паслера (назначен в конце марта) — это первое значимое электоральное событие в регионе. Свою оценку он озвучит на утренних совещаниях в резиденции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...