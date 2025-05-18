В Екатеринбурге 36-летний мужчина на электросамокате врезался в припаркованную машину и умер. Инцидент произошел на улице Первомайской в районе четырех утра, сообщили в городской Госавтоинспекции.
«Предварительно установлено, что 36-летний мужчина, двигаясь на прокатном электрическом самокате, утратил управление устройством и совершил наезд на стоящий на парковке автомобиль Dodge Caliber. В результате получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, скончался на месте до прибытия бригады медиков», — рассказали в ГИБДД
Известно, что погибший являлся жителем поселка Патруши. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Ранее в Екатеринбурге произошло еще одно смертельное ДТП. Легковушка на скорости влетел в пассажирский автобус, водитель погиб на месте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!