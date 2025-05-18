18 мая 2025

В Екатеринбурге самокатчик врезался в припаркованное авто и умер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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От тяжелых травм пострадавший скончался на месте
От тяжелых травм пострадавший скончался на месте Фото:

В Екатеринбурге 36-летний мужчина на электросамокате врезался в припаркованную машину и умер. Инцидент произошел на улице Первомайской в районе четырех утра, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Предварительно установлено, что 36-летний мужчина, двигаясь на прокатном электрическом самокате, утратил управление устройством и совершил наезд на стоящий на парковке автомобиль Dodge Caliber. В результате получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, скончался на месте до прибытия бригады медиков», — рассказали в ГИБДД

Известно, что погибший являлся жителем поселка Патруши. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Ранее в Екатеринбурге произошло еще одно смертельное ДТП. Легковушка на скорости влетел в пассажирский автобус, водитель погиб на месте.

Кадры с места ДТП
Кадры с места ДТП
Фото:

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В Екатеринбурге 36-летний мужчина на электросамокате врезался в припаркованную машину и умер. Инцидент произошел на улице Первомайской в районе четырех утра, сообщили в городской Госавтоинспекции. «Предварительно установлено, что 36-летний мужчина, двигаясь на прокатном электрическом самокате, утратил управление устройством и совершил наезд на стоящий на парковке автомобиль Dodge Caliber. В результате получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, скончался на месте до прибытия бригады медиков», — рассказали в ГИБДД Известно, что погибший являлся жителем поселка Патруши. Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Ранее в Екатеринбурге произошло еще одно смертельное ДТП. Легковушка на скорости влетел в пассажирский автобус, водитель погиб на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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