18 мая 2025
17 мая 2025

В ХМАО в разы подскочил спрос на международные грузоперевозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на перевозку грузов с Китаем вырос в 2,5 раза
Спрос на перевозку грузов с Китаем вырос в 2,5 раза Фото:

В мае текущего года спрос на грузоперевозки между ХМАО и Грузией вырос в шесть раз в сравнении с прошлым годом. Такими данными с URA.RU поделились аналитики «Авито Услуг».

«Наибольший интерес среди жителей Ханты-Мансийского АО за последний месяц вызвало направление между Югрой и Грузией. Спрос на услуги международных грузоперевозок по этому маршруту в мае 2025 года увеличился в шесть раз по сравнению с маем прошлого года», — сообщили эксперты.

Стабильный рост интереса к международным перевозкам наблюдается и в направлении одного из ключевых торговых партнеров — Китая. За год спрос на услуги грузоперевозок между регионом и Китаем увеличился в 2,5 раза.

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В мае текущего года спрос на грузоперевозки между ХМАО и Грузией вырос в шесть раз в сравнении с прошлым годом. Такими данными с URA.RU поделились аналитики «Авито Услуг». «Наибольший интерес среди жителей Ханты-Мансийского АО за последний месяц вызвало направление между Югрой и Грузией. Спрос на услуги международных грузоперевозок по этому маршруту в мае 2025 года увеличился в шесть раз по сравнению с маем прошлого года», — сообщили эксперты. Стабильный рост интереса к международным перевозкам наблюдается и в направлении одного из ключевых торговых партнеров — Китая. За год спрос на услуги грузоперевозок между регионом и Китаем увеличился в 2,5 раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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