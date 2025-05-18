В ХМАО в разы подскочил спрос на международные грузоперевозки

В мае текущего года спрос на грузоперевозки между ХМАО и Грузией вырос в шесть раз в сравнении с прошлым годом. Такими данными с URA.RU поделились аналитики «Авито Услуг».
«Наибольший интерес среди жителей Ханты-Мансийского АО за последний месяц вызвало направление между Югрой и Грузией. Спрос на услуги международных грузоперевозок по этому маршруту в мае 2025 года увеличился в шесть раз по сравнению с маем прошлого года», — сообщили эксперты.
Стабильный рост интереса к международным перевозкам наблюдается и в направлении одного из ключевых торговых партнеров — Китая. За год спрос на услуги грузоперевозок между регионом и Китаем увеличился в 2,5 раза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!