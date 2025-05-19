За ночь над тремя регионами России сбили 35 дронов ВСУ

Минобороны: над Крымом сбили 26 беспилотников ВСУ за ночь
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ВСУ попытались атаковать Россию 35-ю дронами
ВСУ попытались атаковать Россию 35-ю дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО за прошедшую ночь сбили над тремя регионами России 35 БПЛА противника. Больше всего дронов сбили над Республикой Крым — 26 штук. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Российская ПВО уничтожила 35 украинских дронов за ночь», — заявили в ведомстве. Так, над Крымом уничтожено 26 беспилотников, над Брянской областью — восемь, а над Белгородской один дрон. 

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Средства ПВО за прошедшую ночь сбили над тремя регионами России 35 БПЛА противника. Больше всего дронов сбили над Республикой Крым — 26 штук. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Российская ПВО уничтожила 35 украинских дронов за ночь», — заявили в ведомстве. Так, над Крымом уничтожено 26 беспилотников, над Брянской областью — восемь, а над Белгородской один дрон. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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