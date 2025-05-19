За ночь над тремя регионами России сбили 35 дронов ВСУ

ВСУ попытались атаковать Россию 35-ю дронами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства ПВО за прошедшую ночь сбили над тремя регионами России 35 БПЛА противника. Больше всего дронов сбили над Республикой Крым — 26 штук. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российская ПВО уничтожила 35 украинских дронов за ночь», — заявили в ведомстве. Так, над Крымом уничтожено 26 беспилотников, над Брянской областью — восемь, а над Белгородской один дрон.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.