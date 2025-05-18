18 мая 2025

Челябинцам предложили подработку за 250 тысяч в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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На установке дверей челябинцы могут заработать в свободное время до 250 тысяч рублей
На установке дверей челябинцы могут заработать в свободное время до 250 тысяч рублей Фото:

В Челябинской области открылись на подработку вакансии с доходом до 250 тысяч в месяц. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, на такую зарплату могут рассчитывать установщики дверей.

«У соискателей есть разные варианты подработки в мае. Срочно набирают специалистов на установку межкомнатных дверей. За месяц на руки сотрудники могут получить от 180 до 250 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в HeadHunter.

В регионе большой выбор вакансий для подработки. Работодатели предложили более 2,3 тысячи вакансий с различными графиками. Некоторые позиции предполагают работу по выходным, другие — по вечерам. Более 89% таких предложений не требуют наличия опыта.

Проще всего трудоустроиться продавцом: в области открыто свыше 500 подобных вакансий, или четверть от всех предложений. Еще 17% пришлось на курьеров, 3% — на водителей. Возможность найти подходящую подработку есть и у высококвалифицированных специалистов.

Дизайнеры-визуализиторы могут заработать 80-120 тысяч рублей за месяц, модели — от 1,5 до семи тысяч, а преподаватели робототехники по выходным или вечером —500-700 рулей за час. При этом наиболее высокие доходы отмечены в вакансиях с частичной занятостью для врачей, водителей и менеджеров коммерческой недвижимости. Специалисты могут рассчитывать на зарплату до 200 тысяч рублей. Аналитический сервис «Люди в цифрах» подсчитал, что диапазон рыночных зарплат на подработке раскинулся в целом по региону от 36,9 тысячи до 102,7 тысячи рублей.

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В Челябинской области открылись на подработку вакансии с доходом до 250 тысяч в месяц. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, на такую зарплату могут рассчитывать установщики дверей. «У соискателей есть разные варианты подработки в мае. Срочно набирают специалистов на установку межкомнатных дверей. За месяц на руки сотрудники могут получить от 180 до 250 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в HeadHunter. В регионе большой выбор вакансий для подработки. Работодатели предложили более 2,3 тысячи вакансий с различными графиками. Некоторые позиции предполагают работу по выходным, другие — по вечерам. Более 89% таких предложений не требуют наличия опыта. Проще всего трудоустроиться продавцом: в области открыто свыше 500 подобных вакансий, или четверть от всех предложений. Еще 17% пришлось на курьеров, 3% — на водителей. Возможность найти подходящую подработку есть и у высококвалифицированных специалистов. Дизайнеры-визуализиторы могут заработать 80-120 тысяч рублей за месяц, модели — от 1,5 до семи тысяч, а преподаватели робототехники по выходным или вечером —500-700 рулей за час. При этом наиболее высокие доходы отмечены в вакансиях с частичной занятостью для врачей, водителей и менеджеров коммерческой недвижимости. Специалисты могут рассчитывать на зарплату до 200 тысяч рублей. Аналитический сервис «Люди в цифрах» подсчитал, что диапазон рыночных зарплат на подработке раскинулся в целом по региону от 36,9 тысячи до 102,7 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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