В Челябинске начинают отключение горячей воды

В Челябинске 20 мая начинается первый этап гидравлических испытаний. Как сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, в домах отключат горячее водоснабжение, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания.
«Со вторника начинается первый этап гидравлических испытаний. При этом отключается горячее водоснабжение у потребителей. Информацию о сроках отключения жители получают через портал Госуслуг и управляющие компании. По вашему поручению на особый контроль берем случаи, когда опрессовки продлеваются», доложил Астахов главе города Алексею Лошкину.
Астахов подчеркнул, что в случае продления опрессовок жителей будут оповещать в онлайн-режиме. Горячую воду отключат в 1138 домах и 176 соцучреждениях, а испытания пройдут во всех районах города, в том числе на локальных котельных. Ранее Лошкин просил предупредить жителей о внеплановых отключениях и объяснить их причины. Завершить все работы первого этапа испытаний службы должны до 4 июня включительно. В Магнитогорске, втором по величине городе региона, гидравлические испытания решили начать раньше — с 12 мая.
Ежегодные гидравлические испытания проводят, чтобы сократить риск аварий на теплосетях во время отопительного сезона. Подготовка к нему в Челябинске стартовала еще в начале мая вместе с ремонтными работами. В прошлом году опрессовки начались в те же даты. Посмотреть адреса, которые попадают под отключение, можно на сайтах управляющих компаний и мэрии Челябинска. Информацию об опрессовках также размещают на стендах у подъездов МКД.
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