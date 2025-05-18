В тюменском аквапарке вышла из строя одна из самых опасных горок

В тюменском аквапарке «ЛетоЛето» перестал работать водный аттракцион «Водолет». Информация об этом появилась в соцсетях комплекса. На официальном сайте в описании сказано, что эта горка является одной из самых экстремальных в аквапарке.
«Аттракцион „Водолет“ временно недоступен по техническим причинам. Мы уже работаем над тем, чтобы он как можно скорее снова радовал вас», — такое сообщение появилось в группе аквапарка в соцсети «ВКонтакте». В посте не отмечено, когда аттракцион будет снова открыт.
Аттракцион представляет собой горку свободного падения. Длина спуска составляет 56 метров, при этом расстояние это преодолевается всего за семь секунд.
В пресс-службу аквапарка направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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