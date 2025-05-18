18 мая 2025
17 мая 2025

В тюменском аквапарке вышла из строя одна из самых опасных горок

В аквапарке «ЛетоЛето» закрыли аттракцион «Водолет»
© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо закрытой горки, часть комплекса также не доступна для посещения
Помимо закрытой горки, часть комплекса также не доступна для посещения Фото:

В тюменском аквапарке «ЛетоЛето» перестал работать водный аттракцион «Водолет». Информация об этом появилась в соцсетях комплекса. На официальном сайте в описании сказано, что эта горка является одной из самых экстремальных в аквапарке.

«Аттракцион „Водолет“ временно недоступен по техническим причинам. Мы уже работаем над тем, чтобы он как можно скорее снова радовал вас», — такое сообщение появилось в группе аквапарка в соцсети «ВКонтакте». В посте не отмечено, когда аттракцион будет снова открыт.

Аттракцион представляет собой горку свободного падения. Длина спуска составляет 56 метров, при этом расстояние это преодолевается всего за семь секунд.

В пресс-службу аквапарка направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В тюменском аквапарке «ЛетоЛето» перестал работать водный аттракцион «Водолет». Информация об этом появилась в соцсетях комплекса. На официальном сайте в описании сказано, что эта горка является одной из самых экстремальных в аквапарке. «Аттракцион „Водолет“ временно недоступен по техническим причинам. Мы уже работаем над тем, чтобы он как можно скорее снова радовал вас», — такое сообщение появилось в группе аквапарка в соцсети «ВКонтакте». В посте не отмечено, когда аттракцион будет снова открыт. Аттракцион представляет собой горку свободного падения. Длина спуска составляет 56 метров, при этом расстояние это преодолевается всего за семь секунд. В пресс-службу аквапарка направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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