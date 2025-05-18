Пермяков научат языку птиц

Послушать пение птиц и научиться различать их по голосам можно в Перми на необычной орнитологической экскурсии. Ее в долине реки Егошиха проведет доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии Пермского университета (ПГНИУ) Галина Матвеева.
«Приглашаем на орнитологическую экскурсию в верховья р. Егошихи, где вместе с орнитологом вы сможете послушать пение птиц и потренироваться определять их по голосам. Экскурсию проводит доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Матвеева Галина», — сообщается на странице Пермского орнитологического сообщества в соцсети «ВКонтакте».
Прогулка состоится вечером 24 мая. Для участия необходимо зарегистрироваться на ресурсах орнитологического сообщества. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермь уже вернулись на лето соловьи.
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