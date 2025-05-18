18 мая 2025

Пермяков научат языку птиц

Пермский орнитолог Галина Матвеева научит различать птиц по голосам
© Служба новостей «URA.RU»
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Птицы весной поют особенно активно
Птицы весной поют особенно активно Фото:

Послушать пение птиц и научиться различать их по голосам можно в Перми на необычной орнитологической экскурсии. Ее в долине реки Егошиха проведет доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии Пермского университета (ПГНИУ) Галина Матвеева.

«Приглашаем на орнитологическую экскурсию в верховья р. Егошихи, где вместе с орнитологом вы сможете послушать пение птиц и потренироваться определять их по голосам. Экскурсию проводит доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Матвеева Галина», — сообщается на странице Пермского орнитологического сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Прогулка состоится вечером 24 мая. Для участия необходимо зарегистрироваться на ресурсах орнитологического сообщества. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермь уже вернулись на лето соловьи

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Послушать пение птиц и научиться различать их по голосам можно в Перми на необычной орнитологической экскурсии. Ее в долине реки Егошиха проведет доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии Пермского университета (ПГНИУ) Галина Матвеева. «Приглашаем на орнитологическую экскурсию в верховья р. Егошихи, где вместе с орнитологом вы сможете послушать пение птиц и потренироваться определять их по голосам. Экскурсию проводит доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Матвеева Галина», — сообщается на странице Пермского орнитологического сообщества в соцсети «ВКонтакте». Прогулка состоится вечером 24 мая. Для участия необходимо зарегистрироваться на ресурсах орнитологического сообщества. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермь уже вернулись на лето соловьи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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