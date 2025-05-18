Медиахолдинг «РБК Пермь» сменил генерального директора

В медиахолдинге «РБК Пермь» сменилось руководство. Свой пост покинул генеральный директор Максим Пасютин, проработавший на этом месте с 2020 года. Его кресло заняла Елена Вавилова — медиаменеджер из Березников.
«Максим Пасютин покидает должность генерального директора медиахолдинга „РБК Пермь“ 19 мая в связи с намерением посвятить себя новому проекту. Елена Вавилова возглавит „РБК Пермь“ с 20 мая. Ранее она занимала руководящие должности на телеканалах „ТНТ–Березники“ и „Свое-ТВ“», — сообщает в telegram-канале холдинга.
Пасютин возглавлял «РБК Пермь» с ноября 2020 года. В сообщении отмечается, что он сохранит за собой должность главы Пермского краевого отделения Союза журналистов.
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