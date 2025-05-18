18 мая 2025
17 мая 2025

В ЯНАО ледоход на Оби за сутки прошел менее 20 километров. Карта

Голова ледохода на Большой Оби продвинулась на 14 километров к Салехарду
© Служба новостей «URA.RU»
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Голова ледохода на Большой Оби продвинулась на десятки километров
Голова ледохода на Большой Оби продвинулась на десятки километров Фото:

Ледоход на реке Большая Обь в ЯНАО за сутки прошел 14 километров, на Малой Оби — 29. Об этом сообщает единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Шурышкарского района.

Состояние ледохода на 19 мая в ЯНАО
Состояние ледохода на 19 мая в ЯНАО
Фото:

«Голова ледохода по Большой Оби находится ниже по течению протоки Чепурас (Осетровая), хвост находится ниже по течению озера Мелексим. Динамика за сутки 14 километров. Голова ледохода по реке Малая Обь находится ниже села Шурышкары, динамика за сутки 29 километров», — сообщает ЕДДС Шурышкарского района, на сайте ледовой обстановки.

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Ледоход на реке Большая Обь в ЯНАО за сутки прошел 14 километров, на Малой Оби — 29. Об этом сообщает единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Шурышкарского района. «Голова ледохода по Большой Оби находится ниже по течению протоки Чепурас (Осетровая), хвост находится ниже по течению озера Мелексим. Динамика за сутки 14 километров. Голова ледохода по реке Малая Обь находится ниже села Шурышкары, динамика за сутки 29 километров», — сообщает ЕДДС Шурышкарского района, на сайте ледовой обстановки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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