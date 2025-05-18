Голова ледохода на Большой Оби продвинулась на десятки километров
Ледоход на реке Большая Обь в ЯНАО за сутки прошел 14 километров, на Малой Оби — 29. Об этом сообщает единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Шурышкарского района.
Состояние ледохода на 19 мая в ЯНАО
«Голова ледохода по Большой Оби находится ниже по течению протоки Чепурас (Осетровая), хвост находится ниже по течению озера Мелексим. Динамика за сутки 14 километров. Голова ледохода по реке Малая Обь находится ниже села Шурышкары, динамика за сутки 29 километров», — сообщает ЕДДС Шурышкарского района, на сайте ледовой обстановки.
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