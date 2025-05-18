18 мая 2025

В Тюмени на два дня запретят продавать алкоголь

В Тюмени во время Последнего звонка 24 мая запретят продавать алкоголь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Сухой закон» будет действовать два дня
«Сухой закон» будет действовать два дня Фото:

В Тюмени во время Последнего звонка 24 мая и Дня города 26 июля запретят продавать алкоголь. Такая информация указана в постановлении мэрии. Документ имеется в распоряжении редакции.

«Установить в 2025 году в городе Тюмени дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию: „Последнего звонка“ — 24 мая; Дня города — 26 июля. В дни проведения массовых мероприятий действуют ограничения, установленные постановлением правительства Тюменской области „Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области“», — указано в документе.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 21:00. В праздничные дни запрет не касается продажи алкоголя в магазинах беспошлинной торговли и в ресторанах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени во время Последнего звонка 24 мая и Дня города 26 июля запретят продавать алкоголь. Такая информация указана в постановлении мэрии. Документ имеется в распоряжении редакции. «Установить в 2025 году в городе Тюмени дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию: „Последнего звонка“ — 24 мая; Дня города — 26 июля. В дни проведения массовых мероприятий действуют ограничения, установленные постановлением правительства Тюменской области „Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области“», — указано в документе. Ограничения будут действовать с 8:00 до 21:00. В праздничные дни запрет не касается продажи алкоголя в магазинах беспошлинной торговли и в ресторанах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...