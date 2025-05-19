На Ставрополье предотвращена серия терактов, задержаны подростки

Подростки планировали нападения на полицейских в День Победы
В Ставропольском крае задержаны восемь подростков и один взрослый по подозрению в подготовке серии терактов. Об этом сообщает ФСБ.
«Задержаны девять местных жителей. Восемь из них — подростки», — сообщили в ФСБ. По информации силовиков, все задержанные — последователи международной террористической организации. Злоумышленники хотели напасть на полицейских в День Победы.
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