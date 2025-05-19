На Ставрополье предотвращена серия терактов, задержаны подростки

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Подростки планировали нападения на полицейских в День Победы
Подростки планировали нападения на полицейских в День Победы Фото:

В Ставропольском крае задержаны восемь подростков и один взрослый по подозрению в подготовке серии терактов. Об этом сообщает ФСБ.

«Задержаны девять местных жителей. Восемь из них — подростки», — сообщили в ФСБ. По информации силовиков, все задержанные — последователи международной террористической организации. Злоумышленники хотели напасть на полицейских в День Победы.

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В Ставропольском крае задержаны восемь подростков и один взрослый по подозрению в подготовке серии терактов. Об этом сообщает ФСБ. «Задержаны девять местных жителей. Восемь из них — подростки», — сообщили в ФСБ. По информации силовиков, все задержанные — последователи международной террористической организации. Злоумышленники хотели напасть на полицейских в День Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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