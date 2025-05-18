В первые часы праймериз ЕР тысячи ямальцев отдали свои голоса

На Ямале 19 мая стартовало онлайн-голосование за кандидатов в депутаты заксобрания. Как сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия», Ямал стал лидером среди регионов по доле зарегистрированных для участия в процедуре избирателей: более 17% от общего числа, а тысячи людей уже проголосовали на праймериз.
«Руководитель регионального исполнительного комитета ЕР Анастасия Казанцева сообщила, что на 10:00 утра по местному времени проголосовало почти шесть тысяч ямальцев», — сообщили в пресс-службе партии в своем telegram-канале. Праймериз на Ямале пройдет с 19 по 25 мая.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в предварительном голосовании примет участие каждый десятый житель Ямала. Жители выберут претендентов от партии, которые примут участие в выборах в заксобрание ЯНАО, а также в думу города Новый Уренгой.
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