18 мая 2025
17 мая 2025

В первые часы праймериз ЕР тысячи ямальцев отдали свои голоса

В предварительном голосовании Единой России в ЯНАО проголосовали тысячи жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительное голосование началось на Ямале
Предварительное голосование началось на Ямале Фото:
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Выборы в ЯНАО в 2025 году

На Ямале 19 мая стартовало онлайн-голосование за кандидатов в депутаты заксобрания. Как сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия», Ямал стал лидером среди регионов по доле зарегистрированных для участия в процедуре избирателей: более 17% от общего числа, а тысячи людей уже проголосовали на праймериз.

«Руководитель регионального исполнительного комитета ЕР Анастасия Казанцева сообщила, что на 10:00 утра по местному времени проголосовало почти шесть тысяч ямальцев», — сообщили в пресс-службе партии в своем telegram-канале. Праймериз на Ямале пройдет с 19 по 25 мая.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в предварительном голосовании примет участие каждый десятый житель Ямала. Жители выберут претендентов от партии, которые примут участие в выборах в заксобрание ЯНАО, а также в думу города Новый Уренгой.

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На Ямале 19 мая стартовало онлайн-голосование за кандидатов в депутаты заксобрания. Как сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия», Ямал стал лидером среди регионов по доле зарегистрированных для участия в процедуре избирателей: более 17% от общего числа, а тысячи людей уже проголосовали на праймериз. «Руководитель регионального исполнительного комитета ЕР Анастасия Казанцева сообщила, что на 10:00 утра по местному времени проголосовало почти шесть тысяч ямальцев», — сообщили в пресс-службе партии в своем telegram-канале. Праймериз на Ямале пройдет с 19 по 25 мая. Ранее URA.RU сообщало о том, что в предварительном голосовании примет участие каждый десятый житель Ямала. Жители выберут претендентов от партии, которые примут участие в выборах в заксобрание ЯНАО, а также в думу города Новый Уренгой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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