На Ставрополье возбуждены дела против подростков, готовивших теракт

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали девять человек, из них восемь — подростки, подозреваемых в подготовке серии терактов в День Победы. Все задержанные — местные жители, они являются последователями международной террористической организации (МТО). В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела, сообщили в Следственном комитете РФ.
«В Ставропольском крае следователи СКР задержали девять участников террористической организации. <....> Возбуждены уголовные дела в отношении девяти жителей Андроповского округа Ставропольского края, в том числе восьми несовершеннолетних», — говорится в сообщении Следкома.
По версии следствия, один из несовершеннолетних житлей Андроповского района с 2024 года проявлял интерес к деятельности МТО, запрещенной в РФ. Через мессенджер Telegram он получил предложение присоединиться к данной структуре для совершения преступлений. Подросток принял присягу и официально стал ее участником. После вступления он с помощью уговоров вовлек в организацию своего родственника и семерых сверстников в возрасте от 14 до 16 лет.
В ходе следственных мероприятий и оперативно-розыскных действий было установлено, что подозреваемые планировали совершить теракты против сотрудников полиции во время празднования Дня Победы 9 мая в одном из муниципалитетов края. Однако их действия были пресечены правоохранителями при координации СК РФ и региональных подразделений МВД и ФСБ. На данный момент все подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Против них возбуждены уголовные дела по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности, а также о содействии террористическим преступлениям. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.
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