Тюменским пособникам мошенников ограничили лимит на переводы с карт

С 15 мая в России вступил в силу новый закон, который ограничивает возможности дропперов — лиц, помогающих мошенникам в нелегальном выводе средств с карт третьих лиц. Теперь пособники не смогут переводить себе или другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.
«По закону банк вправе приостановить использование банковской карты, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа, если сведения о клиенте или его банковских реквизитах содержатся в специальной базе данных Банка России, где фиксируются все случаи и попытки финансового мошенничества. Если банк не заблокировал карту или доступ к онлайн-банкингу, то с 15 мая для такого человека вводится лимит — он не сможет переводить себе или другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе Банка.
Ограничение сохраняется до тех пор, пока сведения о человеке содержатся в базе Банка. Для перевода суммы, превышающей лимит, потребуется лично обратиться в отделение банка с паспортом.
При этом лимиты не распространяются на переводы в адрес юридических лиц, а значит, оплата товаров, услуг и коммунальных платежей продолжит осуществляться без ограничений.
Чтобы не стать соучастником схемы, жителям рекомендуют не передавать свои карты чужим людям и не переводить с нее деньги по просьбе неизвестных. Если деньги вам пришли по ошибке, обратитесь в банк.
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