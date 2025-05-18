В Челябинске гости ресторана морепродуктов массово жалуются на отравление

В Челябинске гости сети «Мидийное место» массово оставляют отзывы об отравлении в майские праздники. Большинство жалоб направлено на то же блюдо, в партии которого в Екатеринбурге найдена кишечная палочка.
«10 мая посетили „Мидийное место“. Заказывали салаты, мидии, устрицы. Кто ел устрицы, получили пищевое отравление. Я нахожусь на больничном», — сообщает Вера Н. в отзывах на сервисе «2ГИС».
На сервисе сейчас находится более десяти отзывов об отравлении в челябинской точке. До представителя франшизы, чей номер указан на сайте сети, дозвониться не удалось. Менеджер ресторана уточнил корреспонденту, что одной из причин недомогания могла стать высокобелковость устриц, однако за качеством продуктов в заведении следят.
В Екатеринбурге после массовых жалоб на отравление сеть временно закрылась. На суде представитель Роспотребнадзора указал, что в устрицах обнаружена кишечная палочка, а у одной из сотрудниц стафилококк. URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
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