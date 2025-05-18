18 мая 2025

Тюменцы проспали момент выигрыша миллиона рублей в лотерею. Фото

Семья из Тюменской области выиграла миллион рублей в лотерею
© Служба новостей «URA.RU»
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Семья покупает билеты в основном на праздничные розыгрыши
Семья покупает билеты в основном на праздничные розыгрыши Фото:

Семья из Тюменской области выиграла миллион рублей в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». Местные жители проспали момент выигрыша и проверили счастливый билет уже после розыгрыша.

«По результатам розыгрыша семья Шафиковых выиграла 1 000 000 рублей. <...> Трансляцию розыгрыша мы проспали. Проверили билеты позже в мобильном приложении „Столото“. Супруга сперва не поверила, что это правда наш выигрыш. А я сразу понял, что мы победили», — приводит «Столото» слова тюменца.

Мужчина работает строителем-монтажником, а его супруга — директором торговой сети. Свой выигрыш Шафиковы планируют потратить на семейную поездку по городам страны.

Выигрыш супруги потратят на путешествие.
Выигрыш супруги потратят на путешествие.
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Семья из Тюменской области выиграла миллион рублей в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». Местные жители проспали момент выигрыша и проверили счастливый билет уже после розыгрыша. «По результатам розыгрыша семья Шафиковых выиграла 1 000 000 рублей. <...> Трансляцию розыгрыша мы проспали. Проверили билеты позже в мобильном приложении „Столото“. Супруга сперва не поверила, что это правда наш выигрыш. А я сразу понял, что мы победили», — приводит «Столото» слова тюменца. Мужчина работает строителем-монтажником, а его супруга — директором торговой сети. Свой выигрыш Шафиковы планируют потратить на семейную поездку по городам страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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