Семья из Тюменской области выиграла миллион рублей в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». Местные жители проспали момент выигрыша и проверили счастливый билет уже после розыгрыша.
«По результатам розыгрыша семья Шафиковых выиграла 1 000 000 рублей. <...> Трансляцию розыгрыша мы проспали. Проверили билеты позже в мобильном приложении „Столото“. Супруга сперва не поверила, что это правда наш выигрыш. А я сразу понял, что мы победили», — приводит «Столото» слова тюменца.
Мужчина работает строителем-монтажником, а его супруга — директором торговой сети. Свой выигрыш Шафиковы планируют потратить на семейную поездку по городам страны.
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