В Екатеринбурге осудили парней, которые планировали поджог на ЖД-путях

В Екатеринбурге осудили троих молодых людей, которые готовили поджог релейных шкафов на железной дороге в 2023 году, однако были задержаны до осуществления задуманного. Решение вынес Центральный окружной военный суд. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следственным органам.
К семи годам колонии приговорили 20-летнего Данила Елисеева из Красноуфимска и 21-летнего Никиту Сухорукова из Екатеринбурга, Арсения Климина из Нижнего Тагила приговорили к восьми годам лишения свободы, осужденные частично признали вину.
Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). По версии следствия, действия выполнялись под руководством наставника из организации «Легион «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Андрея Мартынова.
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