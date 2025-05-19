В Екатеринбурге осудили парней, которые планировали поджог на ЖД-путях

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подростков успели поймать, прежде чем они осуществили задуманное на железной дороге.
Подростков успели поймать, прежде чем они осуществили задуманное на железной дороге. Фото:

В Екатеринбурге осудили троих молодых людей, которые готовили поджог релейных шкафов на железной дороге в 2023 году, однако были задержаны до осуществления задуманного. Решение вынес Центральный окружной военный суд. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следственным органам. 

К семи годам колонии приговорили 20-летнего Данила Елисеева из Красноуфимска и 21-летнего Никиту Сухорукова из Екатеринбурга, Арсения Климина из Нижнего Тагила приговорили к восьми годам лишения свободы, осужденные частично признали вину.

Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). По версии следствия, действия выполнялись под руководством наставника из организации «Легион «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Андрея Мартынова. 

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В Екатеринбурге осудили троих молодых людей, которые готовили поджог релейных шкафов на железной дороге в 2023 году, однако были задержаны до осуществления задуманного. Решение вынес Центральный окружной военный суд. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следственным органам.  К семи годам колонии приговорили 20-летнего Данила Елисеева из Красноуфимска и 21-летнего Никиту Сухорукова из Екатеринбурга, Арсения Климина из Нижнего Тагила приговорили к восьми годам лишения свободы, осужденные частично признали вину. Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). По версии следствия, действия выполнялись под руководством наставника из организации « Легион « Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Андрея Мартынова. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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