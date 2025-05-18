В Тюменской области произошел резкий рост ДТП с детьми

В Тюменской области зафиксирован резкий рост количества аварий с участием детей. За минувшую неделю в результате ДТП ранения получили 25 несовершеннолетних, причем самым аварийным днем стала пятница — тогда пострадали девять детей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«В Тюменской области произошел резкий всплеск детской дорожной аварийности. На минувшей неделе в ДТП получили ранения 25 детей в возрасте до 18-ти лет. Самым аварийным днем стала пятница, в этот день пострадали девять детей, в том числе два ребенка-пешехода, два пассажира автомобилей, по одному ребенку на электросамокате, велосипеде и механическом самокате», — рассказали в пресс-службе.
Известно, что с начала года в регионе зарегистрировано 176 ДТП с участием детей и подростков. В результате этих происшествий восемь несовершеннолетних погибли, еще 200 получили травмы. Особое беспокойство у сотрудников ГИБДД вызывает рост числа аварий с детьми-водителями, управляющими мототехникой. В ближайшее время инспекторы проведут рейды по выявлению юных водителей-бесправников и проверке соблюдения правил перевозки детей в авто.
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