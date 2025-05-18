18 мая 2025

В Тюменской области произошел резкий рост ДТП с детьми

В Тюменской области проведут рейды из-за роста ДТП с участием детей
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала года в регионе зарегистрировано 176 ДТП с участием детей и подростков
С начала года в регионе зарегистрировано 176 ДТП с участием детей и подростков Фото:

В Тюменской области зафиксирован резкий рост количества аварий с участием детей. За минувшую неделю в результате ДТП ранения получили 25 несовершеннолетних, причем самым аварийным днем стала пятница — тогда пострадали девять детей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«В Тюменской области произошел резкий всплеск детской дорожной аварийности. На минувшей неделе в ДТП получили ранения 25 детей в возрасте до 18-ти лет. Самым аварийным днем стала пятница, в этот день пострадали девять детей, в том числе два ребенка-пешехода, два пассажира автомобилей, по одному ребенку на электросамокате, велосипеде и механическом самокате», — рассказали в пресс-службе.

Известно, что с начала года в регионе зарегистрировано 176 ДТП с участием детей и подростков. В результате этих происшествий восемь несовершеннолетних погибли, еще 200 получили травмы. Особое беспокойство у сотрудников ГИБДД вызывает рост числа аварий с детьми-водителями, управляющими мототехникой. В ближайшее время инспекторы проведут рейды по выявлению юных водителей-бесправников и проверке соблюдения правил перевозки детей в авто.

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В Тюменской области зафиксирован резкий рост количества аварий с участием детей. За минувшую неделю в результате ДТП ранения получили 25 несовершеннолетних, причем самым аварийным днем стала пятница — тогда пострадали девять детей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «В Тюменской области произошел резкий всплеск детской дорожной аварийности. На минувшей неделе в ДТП получили ранения 25 детей в возрасте до 18-ти лет. Самым аварийным днем стала пятница, в этот день пострадали девять детей, в том числе два ребенка-пешехода, два пассажира автомобилей, по одному ребенку на электросамокате, велосипеде и механическом самокате», — рассказали в пресс-службе. Известно, что с начала года в регионе зарегистрировано 176 ДТП с участием детей и подростков. В результате этих происшествий восемь несовершеннолетних погибли, еще 200 получили травмы. Особое беспокойство у сотрудников ГИБДД вызывает рост числа аварий с детьми-водителями, управляющими мототехникой. В ближайшее время инспекторы проведут рейды по выявлению юных водителей-бесправников и проверке соблюдения правил перевозки детей в авто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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