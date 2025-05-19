В соцсетях раскритиковали сына Розы Сябитовой за жизнь под опекой матери

В социальных сетях активно обсуждают сына известной телеведущей и главной свахи страны Розы Сябитовой. Причиной обсуждения стали его частые появления на ток-шоу вместе с матерью и рассказы о личной жизни холостяка. Об этом сообщает SHOT.
«35-летний Денис начал появляться с мамой на разных ток-шоу и рассказывать о судьбе холостяка», — пишет telegram-канал SHOT. Пользователи соцсетей критикуют Дениса за то, что он, несмотря на солидный возраст, до сих пор живет под опекой матери и не проявляет самостоятельности. Особенно обсуждается тот факт, что он часто появляется в эфире вместе с Розой Сябитовой, а также его неуверенность в общении. Ранее сообщалось, что Денис едва не женился на женщине с двумя детьми, однако вмешательство матери изменило его решение.
Денис ездит на синей «Ладе-гранте» 2018 года выпуска. За все время эксплуатации автомобиля у него было всего несколько незначительных штрафов, которые он своевременно оплатил. Помимо автомобиля, у Дениса есть квартира площадью 40 квадратных метров в районе Чертаново, стоимость которой оценивается примерно в 10 миллионов рублей. Также на нем зарегистрирована доля в трехкомнатной квартире в Савеловском районе Москвы — стоимость такой недвижимости может достигать 25 миллионов рублей. Тем, кто интересуется личностью Дениса Сябитова, стоит знать: он увлекается компьютерными играми, аниме и страйкболом. В социальных сетях мужчина характеризует себя как «человек простой», который «потерял инструкцию к сложному миру».
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