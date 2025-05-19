У тюменцев за неделю похитили более 42 миллионов рублей

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Самая крупная кража за неделю составила 12,7 миллионов рублей
Самая крупная кража за неделю составила 12,7 миллионов рублей Фото:

За неделю в Тюменской области 113 человек стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. У тюменцев похитили более 42 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 113 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 42 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

Самая крупная кража за неделю составила 12,7 миллионов рублей. Как сообщили в прокуратуре, злоумышленник, представившись финансовым аналитиком и позвонив с неустановленного номера, убедил тюменку в возможности получения прибыли от инвестиций. Под этим предлогом женщина перевела деньги на банковские счета, находящиеся под контролем мошенников.

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За неделю в Тюменской области 113 человек стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. У тюменцев похитили более 42 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 113 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 42 млн рублей», — рассказали в пресс-службе. Самая крупная кража за неделю составила 12,7 миллионов рублей. Как сообщили в прокуратуре, злоумышленник, представившись финансовым аналитиком и позвонив с неустановленного номера, убедил тюменку в возможности получения прибыли от инвестиций. Под этим предлогом женщина перевела деньги на банковские счета, находящиеся под контролем мошенников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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