У тюменцев за неделю похитили более 42 миллионов рублей

За неделю в Тюменской области 113 человек стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. У тюменцев похитили более 42 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 113 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 42 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.
Самая крупная кража за неделю составила 12,7 миллионов рублей. Как сообщили в прокуратуре, злоумышленник, представившись финансовым аналитиком и позвонив с неустановленного номера, убедил тюменку в возможности получения прибыли от инвестиций. Под этим предлогом женщина перевела деньги на банковские счета, находящиеся под контролем мошенников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!