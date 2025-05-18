18 мая 2025

Пермь и Краснокамск под угрозой затопления из-за сбросов воды с КамГЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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По прогнозу специалистов, вероятность затопления низинных участков сохраняется в первой половине следующей недели
По прогнозу специалистов, вероятность затопления низинных участков сохраняется в первой половине следующей недели Фото:

Пермь и Краснокамск могут оказаться под угрозой подтопления в связи с увеличением сбросов воды через Камскую ГЭС. По прогнозу специалистов, вероятность затопления низинных участков сохраняется в первой половине следующей недели.

«В ближайшие дни в реках региона возможны как подъем, так и спад уровней воды. Затопление пониженных участков поймы сохранится местами в реках Кама, Вишера, Колва, Косьва. Под угрозой подтоплений находятся Пермь и Краснокамск», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале. 

По информации МЧС, к возникновению неблагоприятной гидрологической ситуации привело увеличение холостых сбросов через плотину Камской ГЭС. На Воткинском водохранилище возможно повышение уровней воды до неблагоприятных отметок.

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Пермь и Краснокамск могут оказаться под угрозой подтопления в связи с увеличением сбросов воды через Камскую ГЭС. По прогнозу специалистов, вероятность затопления низинных участков сохраняется в первой половине следующей недели. «В ближайшие дни в реках региона возможны как подъем, так и спад уровней воды. Затопление пониженных участков поймы сохранится местами в реках Кама, Вишера, Колва, Косьва. Под угрозой подтоплений находятся Пермь и Краснокамск», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале.  По информации МЧС, к возникновению неблагоприятной гидрологической ситуации привело увеличение холостых сбросов через плотину Камской ГЭС. На Воткинском водохранилище возможно повышение уровней воды до неблагоприятных отметок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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