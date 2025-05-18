Пермь и Краснокамск под угрозой затопления из-за сбросов воды с КамГЭС

Пермь и Краснокамск могут оказаться под угрозой подтопления в связи с увеличением сбросов воды через Камскую ГЭС. По прогнозу специалистов, вероятность затопления низинных участков сохраняется в первой половине следующей недели.
«В ближайшие дни в реках региона возможны как подъем, так и спад уровней воды. Затопление пониженных участков поймы сохранится местами в реках Кама, Вишера, Колва, Косьва. Под угрозой подтоплений находятся Пермь и Краснокамск», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале.
По информации МЧС, к возникновению неблагоприятной гидрологической ситуации привело увеличение холостых сбросов через плотину Камской ГЭС. На Воткинском водохранилище возможно повышение уровней воды до неблагоприятных отметок.
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