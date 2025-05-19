Свердловские водители рискуют остаться без автомобильных номеров

Номеров может хватить на два года
В Свердловской области истощаются запасы автомобильных номеров с кодом региона 196, вероятно, через два года (номеров хватит примерно на такой период) таблички будут с новым кодом, каким — не уточняется. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по области.
«Запасы новых номеров оцениваются в 200 тысяч комплектов», — пояснили в ведомстве. Такое количество соответствует двухгодовому расходу. Также уточняется, что автомобилистам уже начали выдавать номера, которые начинаются с букв «У» и «Х».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!