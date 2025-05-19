Свердловские водители рискуют остаться без автомобильных номеров

В Свердловской области заканчиваются автомобильные номера с кодом региона 196
© Служба новостей «URA.RU»
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Номеров может хватить на два года
Номеров может хватить на два года Фото:

В Свердловской области истощаются запасы автомобильных номеров с кодом региона 196,  вероятно, через два года (номеров хватит примерно на такой период) таблички будут с новым кодом, каким — не уточняется. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по области. 

«Запасы новых номеров оцениваются в 200 тысяч комплектов», — пояснили в ведомстве. Такое количество соответствует двухгодовому расходу. Также уточняется, что автомобилистам уже начали выдавать номера, которые начинаются с букв «У» и «Х». 

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В Свердловской области истощаются запасы автомобильных номеров с кодом региона 196,  вероятно, через два года (номеров хватит примерно на такой период) таблички будут с новым кодом, каким — не уточняется. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по области.  «Запасы новых номеров оцениваются в 200 тысяч комплектов», — пояснили в ведомстве. Такое количество соответствует двухгодовому расходу. Также уточняется, что автомобилистам уже начали выдавать номера, которые начинаются с букв «У» и «Х». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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