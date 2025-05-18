Работа Дарьи Быковой из Челябинска вошла в экспозицию всероссийской выставки «Памяти героев верны!». Полотно посвящено погибшему бойцу СВО — товарищу отца мастерицы. Выставка организована госфондом «Защитники Отечества» и демонстрирует лучшие конкурсные проекты в номинации «Рисунок», сообщила URA.RU сама автор.
«Моя работа представлена в Москве. Она посвящена погибшему другу моего отца — Виталию с позывным „Мичман“, — рассказала Быкова. В прошлом году, к 9 мая, другая работа челябинской художницы под названием „Батяня комбат“ уже экспонировалась на выставке в Челябинске.
Экспозиция открылась в галерее «А3» объединения «Выставочные залы Москвы». Среди представленных работ — рисунки, фотографии и литературные произведения, посвященные участникам СВО.
«Конкурс помогает родственникам погибших героев СВО увековечить память о близких. Ежегодно мы объявляем старт приема заявок на творческий конкурс. Число желающих говорит о живом отклике людей и важности сохранения памяти, которой мы действительно верны», — отмечает Михаил Артамонов, передают в telegram-канале фонда.
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