18 мая 2025

Картина челябинской художницы про бойца СВО засветилась на выставке в Москве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка будет открыта до 1 июня
Выставка будет открыта до 1 июня Фото:

Работа Дарьи Быковой из Челябинска вошла в экспозицию всероссийской выставки «Памяти героев верны!». Полотно посвящено погибшему бойцу СВО — товарищу отца мастерицы. Выставка организована госфондом «Защитники Отечества» и демонстрирует лучшие конкурсные проекты в номинации «Рисунок», сообщила URA.RU сама автор.

«Моя работа представлена в Москве. Она посвящена погибшему другу моего отца — Виталию с позывным „Мичман“, — рассказала Быкова. В прошлом году, к 9 мая, другая работа челябинской художницы под названием „Батяня комбат“ уже экспонировалась на выставке в Челябинске.

Экспозиция открылась в галерее «А3» объединения «Выставочные залы Москвы». Среди представленных работ — рисунки, фотографии и литературные произведения, посвященные участникам СВО.

«Конкурс помогает родственникам погибших героев СВО увековечить память о близких. Ежегодно мы объявляем старт приема заявок на творческий конкурс. Число желающих говорит о живом отклике людей и важности сохранения памяти, которой мы действительно верны», — отмечает Михаил Артамонов, передают в telegram-канале фонда.

Конкурс проводится фондом «Защитники Отечества» ежегодно — в годовщину создания организации
Конкурс проводится фондом «Защитники Отечества» ежегодно — в годовщину создания организации
Фото:

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Работа Дарьи Быковой из Челябинска вошла в экспозицию всероссийской выставки «Памяти героев верны!». Полотно посвящено погибшему бойцу СВО — товарищу отца мастерицы. Выставка организована госфондом «Защитники Отечества» и демонстрирует лучшие конкурсные проекты в номинации «Рисунок», сообщила URA.RU сама автор. «Моя работа представлена в Москве. Она посвящена погибшему другу моего отца — Виталию с позывным „Мичман“, — рассказала Быкова. В прошлом году, к 9 мая, другая работа челябинской художницы под названием „Батяня комбат“ уже экспонировалась на выставке в Челябинске. Экспозиция открылась в галерее «А3» объединения «Выставочные залы Москвы». Среди представленных работ — рисунки, фотографии и литературные произведения, посвященные участникам СВО. «Конкурс помогает родственникам погибших героев СВО увековечить память о близких. Ежегодно мы объявляем старт приема заявок на творческий конкурс. Число желающих говорит о живом отклике людей и важности сохранения памяти, которой мы действительно верны», — отмечает Михаил Артамонов, передают в telegram-канале фонда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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