Гроза, ветер и дождь: на Тюмень надвигается шторм

В Тюмени объявили штормовое предупреждение
© Служба новостей «URA.RU»
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Гроза ожидается 20 и 21 мая
Гроза ожидается 20 и 21 мая Фото:

В Тюмени 20 и 21 мая ожидается штормовой ветер, дождь и гроза. При этом температура достигнет +24 градусов. Об этом сообщили в администрации города. 

«20 мая днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, днем при грозе порывы 15-18 м/с. Температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24. 21 мая ночью небольшой дождь, гроза. Днем при грозе порывы 15-18 м/с. Температура ночью +11...+13», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что с 19 мая в Тюмени почти каждый день будут идти дожди. Без осадков отмечена на неделе только суббота, 24 мая. 

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В Тюмени 20 и 21 мая ожидается штормовой ветер, дождь и гроза. При этом температура достигнет +24 градусов. Об этом сообщили в администрации города.  «20 мая днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, днем при грозе порывы 15-18 м/с. Температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24. 21 мая ночью небольшой дождь, гроза. Днем при грозе порывы 15-18 м/с. Температура ночью +11...+13», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что с 19 мая в Тюмени почти каждый день будут идти дожди. Без осадков отмечена на неделе только суббота, 24 мая. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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