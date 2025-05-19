Гроза, ветер и дождь: на Тюмень надвигается шторм

В Тюмени 20 и 21 мая ожидается штормовой ветер, дождь и гроза. При этом температура достигнет +24 градусов. Об этом сообщили в администрации города.
«20 мая днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, днем при грозе порывы 15-18 м/с. Температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24. 21 мая ночью небольшой дождь, гроза. Днем при грозе порывы 15-18 м/с. Температура ночью +11...+13», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что с 19 мая в Тюмени почти каждый день будут идти дожди. Без осадков отмечена на неделе только суббота, 24 мая.
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