В Тюменской области из-за паводка четыре села отрезало от «большой земли». Видео

В Тюменской области паводок отрезал четыре поселения от сообщения
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Ситуация находится под контролем
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В Викуловском районе Тюменской области четыре поселения оказались отрезаны от основной территории из-за паводка. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Моор. Ситуация находится под контролем.

«В районе из-за паводка отрезаны от „большой земли“ четыре населенных пункта. К такому развитию событий мы готовились, заранее сделали запасы продуктов, на местах дежурят пожарные машины», — написал губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что несмотря на высокие уровни воды, подтопления жилых домов нет. Метеорологи прогнозировали, что уровень воды достигнет 1 090 см. При строительстве и укреплении временных насыпей власти ориентировались именно на этот показатель. На данный момент все защитные сооружения справляются со своей задачей. В Викулово за сутки река Ишим выросла на 27 сантиметров и достигла отметки 1 011 см.

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В Викуловском районе Тюменской области четыре поселения оказались отрезаны от основной территории из-за паводка. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Моор. Ситуация находится под контролем. «В районе из-за паводка отрезаны от „большой земли“ четыре населенных пункта. К такому развитию событий мы готовились, заранее сделали запасы продуктов, на местах дежурят пожарные машины», — написал губернатор. Глава региона также подчеркнул, что несмотря на высокие уровни воды, подтопления жилых домов нет. Метеорологи прогнозировали, что уровень воды достигнет 1 090 см. При строительстве и укреплении временных насыпей власти ориентировались именно на этот показатель. На данный момент все защитные сооружения справляются со своей задачей. В Викулово за сутки река Ишим выросла на 27 сантиметров и достигла отметки 1 011 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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