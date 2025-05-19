В Викуловском районе Тюменской области четыре поселения оказались отрезаны от основной территории из-за паводка. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Моор. Ситуация находится под контролем.
«В районе из-за паводка отрезаны от „большой земли“ четыре населенных пункта. К такому развитию событий мы готовились, заранее сделали запасы продуктов, на местах дежурят пожарные машины», — написал губернатор.
Глава региона также подчеркнул, что несмотря на высокие уровни воды, подтопления жилых домов нет. Метеорологи прогнозировали, что уровень воды достигнет 1 090 см. При строительстве и укреплении временных насыпей власти ориентировались именно на этот показатель. На данный момент все защитные сооружения справляются со своей задачей. В Викулово за сутки река Ишим выросла на 27 сантиметров и достигла отметки 1 011 см.
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Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!