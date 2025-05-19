Песков назвал точное время грядущего разговора Путина с Трампом

Песков: Путин и Трамп поговорят в 17:00 по московскому времени
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Песков заявил, что Путин и Трамп созвонятся в 17:00
Песков заявил, что Путин и Трамп созвонятся в 17:00 Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп действительно проведут телефонный разговор 19 мая в 17:00. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«Путин в понедельник в 17:00 проведет телефонный разговор с Трампом», — передает РИА Новости сообщение Дмитрия Пескова. Ранее эту беседу анонсировал президент США, однако он сообщал о том, что разговор состоится в 19:00 (в 10:00 утра по Вашингтону). Трамп отмечал, что разговор будет строится вокруг ситуации на Украине и торговых отношений между Россией и Штатами. 

В 2025 году лидеры двух государств созванивались уже дважды. Они обсуждали ситуацию на Украине и в Черном море, взаимовыгодное сотрудничество, обмен заключенными и многое другое. 

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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп действительно проведут телефонный разговор 19 мая в 17:00. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.  «Путин в понедельник в 17:00 проведет телефонный разговор с Трампом», — передает РИА Новости сообщение Дмитрия Пескова. Ранее эту беседу анонсировал президент США, однако он сообщал о том, что разговор состоится в 19:00 (в 10:00 утра по Вашингтону). Трамп отмечал, что разговор будет строится вокруг ситуации на Украине и торговых отношений между Россией и Штатами.  В 2025 году лидеры двух государств созванивались уже дважды. Они обсуждали ситуацию на Украине и в Черном море, взаимовыгодное сотрудничество, обмен заключенными и многое другое. 
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