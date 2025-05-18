18 мая 2025

В ХМАО кандидат на пост мэра задумал превратить город в «Москва-сити». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пыть-Ях, баннер у администрации города (архивное фото)
Пыть-Ях, баннер у администрации города (архивное фото) Фото:

Кандидат на пост мэра Пыть-Яха (ХМАО) Антон Тимошенко задумал превратить проблемный город в аналог бизнес-центра «Москва-сити» и засадить его пальмами. На своей странице «Вконтакте» он поделился с подписчиками, что задал одной нейросети вопрос, как будет выглядеть муниципалитет к 2030 году.

«Я спросил у одной из нейросетей, каким станет Пыть-Ях к 2030 году? И вот результат. М-да, работы много», — заметил Тимошенко.

На одной из трех картинок изображен бизнес-центр, чем-то напоминающий небоскребы «Москва-сити». На второй — два неопознанных летающих объекта, похожих на гибриды гражданских самолетов с военными вертолетами, с неизвестной целью направляющихся в сторону башни. На третьей зеленые зоны в городе щедро засажены пальмами.

Горожане неоднозначно восприняли публикацию. Один из комментаторов предположил, что такой уровень благоустройства будет доступен в Пыть-Яхе в лучшем случае к 2300-му году.

Ранее URA.RU писало, что в самом скандальном городе ХМАО — Пыть-Яхе — начались выборы мэра. Первый этап завершен, комиссия отсеяла трех из пяти кандидатов.

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Кандидат на пост мэра Пыть-Яха (ХМАО) Антон Тимошенко задумал превратить проблемный город в аналог бизнес-центра «Москва-сити» и засадить его пальмами. На своей странице «Вконтакте» он поделился с подписчиками, что задал одной нейросети вопрос, как будет выглядеть муниципалитет к 2030 году. «Я спросил у одной из нейросетей, каким станет Пыть-Ях к 2030 году? И вот результат. М-да, работы много», — заметил Тимошенко. На одной из трех картинок изображен бизнес-центр, чем-то напоминающий небоскребы «Москва-сити». На второй — два неопознанных летающих объекта, похожих на гибриды гражданских самолетов с военными вертолетами, с неизвестной целью направляющихся в сторону башни. На третьей зеленые зоны в городе щедро засажены пальмами. Горожане неоднозначно восприняли публикацию. Один из комментаторов предположил, что такой уровень благоустройства будет доступен в Пыть-Яхе в лучшем случае к 2300-му году. Ранее URA.RU писало, что в самом скандальном городе ХМАО — Пыть-Яхе — начались выборы мэра. Первый этап завершен, комиссия отсеяла трех из пяти кандидатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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