Кандидат на пост мэра Пыть-Яха (ХМАО) Антон Тимошенко задумал превратить проблемный город в аналог бизнес-центра «Москва-сити» и засадить его пальмами. На своей странице «Вконтакте» он поделился с подписчиками, что задал одной нейросети вопрос, как будет выглядеть муниципалитет к 2030 году.
«Я спросил у одной из нейросетей, каким станет Пыть-Ях к 2030 году? И вот результат. М-да, работы много», — заметил Тимошенко.
На одной из трех картинок изображен бизнес-центр, чем-то напоминающий небоскребы «Москва-сити». На второй — два неопознанных летающих объекта, похожих на гибриды гражданских самолетов с военными вертолетами, с неизвестной целью направляющихся в сторону башни. На третьей зеленые зоны в городе щедро засажены пальмами.
Горожане неоднозначно восприняли публикацию. Один из комментаторов предположил, что такой уровень благоустройства будет доступен в Пыть-Яхе в лучшем случае к 2300-му году.
Ранее URA.RU писало, что в самом скандальном городе ХМАО — Пыть-Яхе — начались выборы мэра. Первый этап завершен, комиссия отсеяла трех из пяти кандидатов.
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