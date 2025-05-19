В районе населенного пункта Беловоды Сумской области были ликвидированы сотни украинских военных 67-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«Украинская 67-я отдельная моторно-стрелковая бригада бывшего „Правого сектора“ (террористическая организация, запрещенная на территории России) понесла значительные потери в боях за населенный пункт Беловоды», — рассказал источник РИА Новости. Командование ВСУ было вынуждено доукомплектовать подразделение военнослужащими из других бригад, чтобы восполнить потери.
По словам источника, украинское командование использовало личный состав бригады на наиболее опасных участках линии фронта. В результате этого, как утверждается, сотни бойцов погибли, а десятки попали в плен.
Беловоды находятся в Сумской области, которая в последние недели стала одной из наиболее напряженных зон боевых действий. Российские и украинские войска ведут активные боевые действия вдоль линии соприкосновения.
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