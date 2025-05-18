Аналитики назвали самые дешевые направления летнего отпуска для жителей ХМАО

В Югре самые дешевые билеты по южным направлениям летом продают на рейсы из Сургута в Грозный, Ставрополь и Сочи. Такие данные привели URA.RU аналитики сервиса путешествий Туту.
«Самыми подешевевшими направлениями для летних вылетов туда-обратно из ХМАО стали рейсы из Сургута в Грозный (-15%), Ставрополь (-10%), Сочи (-8%)», — рассказала аналитик Полина Сальникова. К примеру, из Сургута билет до Сочи и обратно в июне обойдется примерно в 42 тысячи рублей. До Грозного и обратно можно слетать за 36 тысяч рублей.
Упала в Югре стоимость билетов и по некоторым зарубежным направлениям. Полет по маршруту Нижневартовск — Наманган (Узбекистан) обойдется в летнем сезоне на 37% дешевле, в июне туда-обратно билет можно приобрести за 32 тысячи рублей. Билеты по маршруту Сургут — Бишкек стали дешевле на 22%, в среднем стоимость проезда в первый летний месяц — 32 тысячи рублей туда-обратно.
В целом итоговая цена поездки будет зависеть от даты, сезона, выбранного направления. Например, билеты в Краснодарский край раскупают довольно быстро, из-за высокого спроса перевозчики могут повышать прайс. «Чтобы с выгодой отдохнуть летом, покупайте авиабилеты за 1–2 месяца до поездки. В будние дни вечером цена будет ниже. А билеты на поезда лучше брать, как только открываются продажи», — рекомендует Полина Сальникова.
По возможности лучше планировать выезд на менее популярное время года: например, конец мая или вторую половину сентября. Так получится сэкономить. Также стоит обратить внимание на перелеты с пересадками или в соседние города — такие маршруты могут обойтись дешевле.
Ранее URA.RU сообщало, что билеты на поезд на курорты Алтая и Сочи оказались самыми доступными для жителей ХМАО. Цена проезда из Югры стартует от 7 тысяч рублей.
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