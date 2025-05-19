В Тюменской области больница заплатит ребенку полмиллиона за врачебную ошибку

Областная больница №14 имени В.Н. Шанаурина с. Казанское (Казанский район, Тюменская область) заплатит несовершеннолетнему пациенту полмиллиона рублей в качестве компенсации за врачебную ошибку. Об этом сообщает официальный сайт объединенной пресс-службы тюменских судов. Там уточнили, что ребенку неправильно поставили диагноз, из-за этого его состояние постоянно ухудшалось.
«Суд, учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил заявленные требования частично и взыскал компенсацию морального вреда с ГБУЗ ТО „Областная больница № 14 имени В.Н. Шанаурина“ (с. Казанское) в пользу несовершеннолетнего в размере 500 000 рублей. В пользу законного представителя — в размере 100 000 рублей», — указано в публикации тюменских судов.
В ходе судебных разбирательств было установлено, что 23 июля 2023 года в с. Казанское во время вечерней игры на стадионе несовершеннолетний получил травму руки из-за сильного удара мячом. Пострадавший был доставлен в приемное отделение ОБ №14. Как показало заключение экспертов, медицинскую помощь ребенку оказали несвоевременно и в недостаточном объеме: из-за ошибочного диагноза была выбрана неправильная тактика лечения. Что привело к деформации руки и постоянным болям.
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