Тюменские актеры-бунтари обратились за помощью к Собчак, Водонаевой и Бастрыкину

Актеры Тюменского большого драматического театра (ТБДТ) требуют восстановить в должности уволенных экс-директора Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина, которые находятся под следствием по делу о мошенничестве. Соответствующий пост они опубликовали в паблике «Тюменский Большой Драматический Театр — FanClub» соцсети «ВКонтакте». В публикации актеры отметили официальные аккаунты Генеральной прокуратуры РФ, главы СКР Александра Бастрыкина, Алены Водонаевой и Ксении Собчак, чтобы придать инциденту максимальную огласку.
«Верните Осинцева, потому что он наш человек. Мы его выбрали. Он избранный нами — не вами», — заявила актриса ТБДТ Татьяна Пестова на кадрах видеозаписи встречи коллектива театра с представителями Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО), в состав которого входит учреждение.
Актеры также потребовали, чтобы ТБДТ был выведен из состава ТКТО. В пресс-службу Тюменского концертно-театрального объединения направлен письменный запрос.
Ранее URA.RU, писало о том, что бывший директор тюменского драмтеатра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин находятся под следствием — их подозревают в мошенничестве на 30,2 миллиона рублей. Представители труппы драмтеатра неоднократно высказывались в поддержку арестованного руководства.
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