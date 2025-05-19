Тюменские актеры-бунтари обратились за помощью к Собчак, Водонаевой и Бастрыкину

Актеры тюменского драмтеатра требуют вернуть на работу экс-директора Осинцева
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Труппа ТБДТ записала открытое обращение из-за проблем в драматическом театре
Труппа ТБДТ записала открытое обращение из-за проблем в драматическом театре Фото:

Актеры Тюменского большого драматического театра (ТБДТ) требуют восстановить в должности уволенных экс-директора Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина, которые находятся под следствием по делу о мошенничестве. Соответствующий пост они опубликовали в паблике «Тюменский Большой Драматический Театр — FanClub» соцсети «ВКонтакте». В публикации актеры отметили официальные аккаунты Генеральной прокуратуры РФ, главы СКР Александра Бастрыкина, Алены Водонаевой и Ксении Собчак, чтобы придать инциденту максимальную огласку.

«Верните Осинцева, потому что он наш человек. Мы его выбрали. Он избранный нами — не вами», — заявила актриса ТБДТ Татьяна Пестова на кадрах видеозаписи встречи коллектива театра с представителями Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО), в состав которого входит учреждение.

Актеры также потребовали, чтобы ТБДТ был выведен из состава ТКТО. В пресс-службу Тюменского концертно-театрального объединения направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU, писало о том, что бывший директор тюменского драмтеатра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин находятся под следствием — их подозревают в мошенничестве на 30,2 миллиона рублей. Представители труппы драмтеатра неоднократно высказывались в поддержку арестованного руководства.

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Актеры Тюменского большого драматического театра (ТБДТ) требуют восстановить в должности уволенных экс-директора Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина, которые находятся под следствием по делу о мошенничестве. Соответствующий пост они опубликовали в паблике «Тюменский Большой Драматический Театр — FanClub» соцсети «ВКонтакте». В публикации актеры отметили официальные аккаунты Генеральной прокуратуры РФ, главы СКР Александра Бастрыкина, Алены Водонаевой и Ксении Собчак, чтобы придать инциденту максимальную огласку. «Верните Осинцева, потому что он наш человек. Мы его выбрали. Он избранный нами — не вами», — заявила актриса ТБДТ Татьяна Пестова на кадрах видеозаписи встречи коллектива театра с представителями Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО), в состав которого входит учреждение. Актеры также потребовали, чтобы ТБДТ был выведен из состава ТКТО. В пресс-службу Тюменского концертно-театрального объединения направлен письменный запрос. Ранее URA.RU, писало о том, что бывший директор тюменского драмтеатра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин находятся под следствием — их подозревают в мошенничестве на 30,2 миллиона рублей. Представители труппы драмтеатра неоднократно высказывались в поддержку арестованного руководства.
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