Участник кровавой резни в Екатеринбурге попросился на свободу

Екатеринбургский убийца Левин попросил отсрочить ему приговор

19 мая 2025 в 17:57 Размер текста - 17 +

Александр Левин был осужден в 2007 году Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржец Александр Левин, осужденный за убийство и покушение на человека, попросил освободить его из колонии и отсрочить исполнение приговора. За решеткой он провел уже больше 17 лет. Его прошение будет рассмотрено в Свердловском областном суде. «Он обратился с ходатайством об отсрочке исполнения наказания по приговору от 23 ноября 2007 года. Ссылается на ряд хронических заболеваний», — сообщили URA.RU в инстанции. Как стало известно URA.RU, Левин, его знакомые Дорошкова и Нечунаев расправились с двумя потерпевшими во время застолья. По версии следствия, Левин ударил стулом одну гостью, которая оскорбила его мать. Затем Дорошкова нанесла ей несколько ножевых ранений, около 20 минут потерпевшая хрипела, пока ее не добили. Это убийство увидел другой собутыльник. Нечунаев предложил избавиться от свидетеля. Он трижды ударил его по голове, а Дорошкова прирезала мужчину. Позднее в квартиру пришел сын убитой женщины. Увидел труп матери, он впал в шоковое состояние. С него стали требовать деньги, которые он был должен, а после попытались убить. Его положили на диван и стали резать ножом. Он очнулся, когда в квартире начался пожар (его устроили преступники, чтобы скрыть убийства). Ему удалось выбежать на улицу и позвать на помощь. Областной суд приговорил Дорошкову к 18 годам в колонии общего режима, Нечунаева — к 17, а Левина — к 20 годам лишения свободы. Последний также дважды был осужден за мошенничество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Александр Левин, осужденный за убийство и покушение на человека, попросил освободить его из колонии и отсрочить исполнение приговора. За решеткой он провел уже больше 17 лет. Его прошение будет рассмотрено в Свердловском областном суде. «Он обратился с ходатайством об отсрочке исполнения наказания по приговору от 23 ноября 2007 года. Ссылается на ряд хронических заболеваний», — сообщили URA.RU в инстанции. Как стало известно URA.RU, Левин, его знакомые Дорошкова и Нечунаев расправились с двумя потерпевшими во время застолья. По версии следствия, Левин ударил стулом одну гостью, которая оскорбила его мать. Затем Дорошкова нанесла ей несколько ножевых ранений, около 20 минут потерпевшая хрипела, пока ее не добили. Это убийство увидел другой собутыльник. Нечунаев предложил избавиться от свидетеля. Он трижды ударил его по голове, а Дорошкова прирезала мужчину. Позднее в квартиру пришел сын убитой женщины. Увидел труп матери, он впал в шоковое состояние. С него стали требовать деньги, которые он был должен, а после попытались убить. Его положили на диван и стали резать ножом. Он очнулся, когда в квартире начался пожар (его устроили преступники, чтобы скрыть убийства). Ему удалось выбежать на улицу и позвать на помощь. Областной суд приговорил Дорошкову к 18 годам в колонии общего режима, Нечунаева — к 17, а Левина — к 20 годам лишения свободы. Последний также дважды был осужден за мошенничество.