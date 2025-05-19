В Тюмени пройдет музыкальный фестиваль, где выступят известные рэперы

В Тюмени 10 августа пройдет музыкальный фестиваль Random Fest, на котором выступят известные рэперы. Среди приглашенных артистов — OG Buda, MAYOT, ToxiS. Такая информация указана на сайте «Яндекс. Афиша».
«Этим летом фестивали охватят сразу шесть крупных городов: Ростов-на-Дону, Краснодар, Уфа, Екатеринбург, Тюмень и Москва. Каждый из них станет местом, где ваши любимые артисты и музыка создадут незабываемые моменты на площадках под открытым небом. Лайн-ап 2025: OG Buda, MAYOT, ToxiS, 163ONMYNECK, Inst Rinna, Baby Cute», — указано в афише.
Летом в Тюмени также пройдет фестиваль Мохито Fest. 11 и 12 июля в город приедут артисты Nkeeei, Uniqe, Артем Shilovets, Бьянка, 5»sta Family, Аня Ранетка.
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