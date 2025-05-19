В Пермском крае запустили интернет-портал проекта «Зеленое кольцо»

В Пермском крае начал функционировать специализированный интернет-портал, посвященный реализации крупномасштабного проекта «Зеленое кольцо». Новый сайт выступает в роли единой информационной платформы для жителей и гостей региона, интересующихся вопросами развития экологической инфраструктуры и улучшения городской среды.
«Организаторы отмечают, что ресурс адресован всем активным горожанам, ведущим здоровый образ жизни, любящим природу и проявляющим интерес к изучению родного города. Основными направлениями проекта являются: благоустройство долин малых рек Егошихи и Данилихи, реконструкция культурно-мемориального парка Егошихи, а также развитие Черняевского леса, включая парк „Балатово“, — сказано на сайте правительства Пермского края.
Уже в 2025 году планируется открытие четырех визит-центров: два из них начнут работу на территории Егошихи («Разгуляй» и «Горки»), остальные два — на Данилихе («Данилиха» и «Серебрянский»). На портале размещена развернутая информация о проекте, представлен интерактивный план территории «Зеленого кольца», публикуются актуальные новости о ходе реализации инициативы, а также календарь предстоящих мероприятий и событий.
Проект «Зеленое кольцо» носит комплексный характер и направлен на формирование водно-зеленого каркаса Перми для создания благоприятных условий комфортного и здорового отдыха. Инициатива предусматривает объединение различных городских районов сетью пешеходных и велосипедных маршрутов, связывающих природные территории с общественными пространствами. В рамках проекта планируется создание новых зеленых зон вдоль водоемов и рек, модернизация парковой инфраструктуры, а также повышение экологической грамотности населения. Эти меры нацелены на снижение негативного воздействия окружающей среды на качество жизни горожан, включая улучшение микроклимата. Проект реализуется по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
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